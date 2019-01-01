Bu hafta burçları neler bekliyor? 31 Aralık-6 Ocak haftalık burç yorumunuz
01.01.2019 - 16:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç bu hafta nelere dikkat etmeli? İşte Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül'den 31 Aralık-6 Ocak haftası burç yorumunuz...
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Bu hafta Mars, Koç burcuna ilerliyor. Yaşamlarımızda kontrol ve güç konularıyla yüzleşip, sağlıklı biçimde yönetmek için tutumlar geliştireceğiz. 2-4 Ocak’ta Yay burcunda yoğunluk var. Ayın Yay burcunda bulunduğu bu günlerde iyimserlik, neşe, bilgide derinleşme artıyor. Ancak Ay kapanış fazında olduğu için yeni işlere başlamak sağlıklı değil. Hafta boyunca tutulmanın etkisiyle yenilenme ihtiyacımız artıyor.
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6 Ocak’ta Oğlakta Güneş Tutulması Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümüyle gerçekleşiyor. Başlangıç ve dönüşüm enerjisi güçlü olan bu tutulma ideallari geliştirmek, yeni gruplara katılmak için gerekli enerjiyi sağlıyor.
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Sessiz ve derinden işleyen, bilhassa gençler arasında yaygınlaşan yeni ideallerin, iletişim kanallarının oluştuğunu görüyoruz. Kendimizi ifade edeceğimiz yeni sosyal organizasyonlara, sivil toplum kuruluşlarına katılabiliriz. Yeni eğitimler, iş ve üretim konularında hareket yaşanabilir.
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KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcuna geçişiyle enerjinizde artış yaşanacak. Hafta boyunca özgün ve size özel yaratıcı beceriler artarken, kimliğinizi açığa çıkaran önemli gelişmeler yaşanabilir. 6 Ocak’ta yaşanacak tutulma ile kariyer alanında yenilenmeler olabilir. Bu vakte kadar görmezden geldiğiniz yaşamsal kararları gözden geçireceksiniz. Ailevi konular, menkul, araç alım satım olabilir. Statü geliştirecek olaylar yaşanırken, geçmiş tutumlarınızın referansı önemli rol oynuyor.
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BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM
Bu hafta Mars’ın Koç burcunda ilerleyişiyle bilinçaltı çok aktif. Bireysellik, kendini tanıma ve ihtiyaçlarını anlama sürecindesiniz. Sağlık harcamaları olabilir. 6 Ocak’ta yaşanacak Güneş Tutulması maddi konfor arayışınız ve güvenli alan yaratma ihtiyacınızı artırırken, yenilenme arzularınız önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Uzmanlık konuları, yurtdışı, yabancı diller, hukuk alanında başlangıçlar yaşanırken, bireysel hedefleriniz dönüşüyor. Kaynak yaratmak, üretmek ve bireysel çalışmak, yetenekleri kullanmak önemli hale geliyor.
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İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM
Bu hafta Mars’ın Koç burcunda ilerleyişi ile sosyal sınırları aşıp, yenileyici hedefler koyma arzunuz yüksek. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Çekiciliğinizin, ifade gücünüzün arttığı bir süreçtesiniz. 6 Ocak’ta yaşanacak Güneş Tutulması ruhsal olgulaşma, dönüşüm ve büyüme konularında önemli olayları tetikliyor. Size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıklar ve ilişkiler hayatınızdan çıkıyor. Üretme ve kaynak yaratma imkanları gelişiyor.
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YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcunda ilerleyişiyle iç dünyanızda olanı daha rahat fark edip ifade edeceksiniz. Bu hafta cesaret ve yaratıcılık artıyor. 6 Ocak’ta yaşanacak Güneş Tutulması ile ilişkilerde duygusal ve kırılgan tutumlarınız objektif yaklaşımlara doğru evriliyor. Yeni ilişkiler, anlaşmalar gelişebilir. Size hizmet etmeyen mutsuz edenler sonlanabilir.
Mars’ın Koç burcuna geçişiyle yaşam enerjinizde artış başlıyor. Hedefleriniz yenileyip, yaşamda daha fazal katılımcı olacaksınız. 6 Ocak’ta yaşanan Güneş Tutulması ile günlük rutinler, çalışma ve üretme biçiminiz dönüşüyor. Yaratıma engel olan alışkanlıkları bırakırken, üretme ihtiyacınız artıyor. Yeni iş olasılıkları, yabancılarla işbirliği gerektiren konular gelişebilir. Büyük borçlanmalardan kaçınmak, üretim ve işbirliği yatırımları içinde olmak faydalı olur.
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BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcunda ilerleyişiyle finansal konularda hareket yaşanabilir. Harcamalarınız artarken, krizleri dönüştürme gücünü kendinzide bulacaksınız. Bu hafta sağlığınıza özen gösterin. 6 Ocak tutulması aşk, çocuklar, yaratıcı beceriler, spor konularıdna yenilenmeler getirebilir. Bu yıl idealleriniz değişiyor. Daha romantik, katılımcı ve şevkatli tutumlar sergileyip, karşılığını alacaksınız. İlişkilerde yaşadığınız sorunları aşmak için objektif ve tutarlı olmak önemli. Tutulma ile sanat ve bilim, spora olan ilginiz artarken, yeni uzmanlık alanlarına yöneleceksiniz.
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TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcuna geçişiyle ilişkilerde hassasiyetler oluşabilir. Bir süredir devam eden sorunlar gün yüzüne çıkarken, çözüm için gücünüz artıyor. Bu hafta zorlukların üstesinden gelme ve düzenleme yapmak için fırsatlarınız var. 6 Ocak Güneş Tutulması yaşam alanınızı düzenleme imkanı sunuyor. İşinizi doğanıza uygun hale getirme ihtiyacınız artıyor. Ebeveyn sağlığı, taşınma, ev araç alım satımı hareketlenebilir. Dışarıdaki hayatla ve ilişkilerle ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzunuz artıyor.
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AKREP BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcuna ilerleyişi ile rutinlerinizi düzenleme gücünüz artıyor. Bu hafta yaratıclığınız gelişiyor. Resim, görsel sanatlar, yazı, müzik alanlarında hevesleri tatmin edecek gelişmeler yaşanabilir. Spor yapma arzunuz artabilir. 6 Ocak Güneş Tutulması ile sorumluluklarınız artıyor. Yakın çevre, yeni uzmanlık alanları, ticaret, kısa yolculuklar alanlarında hareket yaşanırken, uzmanlaşma yolunda yeni konulara eğilebilirsiniz. Eğitimler başlayabilir. Kardeşlerinizin sorumluluklarını alabilirsiniz. Bireysel ihtiyaçlarınızla başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeyi öğreniyorsunuz.
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YAY BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcuna geçişiyle spor yapma arzunuz artıyor. Yaratıcı beceriler, aşk ve çocuklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hafta boyunca iyimserlik ve neşeniz artacak. 6 Ocak Güneş Tutulması finans ve üretim konularında yeni bir dönemi başlatıyor. Öz disiplin ve çalışma ile gelir artışı olası. Terfiler, önemli iş anlaşmaları gelişebilir. Uzmanlık gerektiren işler için sabrınız gelişirken koşulları sürdürmek için azim ve kararlıklık gerekiyor. Harcamaların artacağı bir süreçtesiniz. Ekonomik davranmak faydalı olur.
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OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular, menkul, araç alım satım olabilir. Kariyer, statü, toplumsal bilinirlik konularında gelişmeler yaşanabilir. 6 Ocak Güneş Tutulması ile içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için imkanlarınız artıyor. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önem kazanıyor. Amaçları ve arzuları gözden geçirerek, yaşamı tüm yönleriyle kavrayıp ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Kopuşlar olabildiği gibi, ruhsal bütünlük sağlayan yeni ilişkiler, sosyal gruplar gelişebilir.
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KOVA BURCU HAFTALIK YORUM
Mars’ın Koç burcuna ilerleyişiyle seyahat ihtiyacınız artabilir. Zihinsel faaliyetler, projeler gelişebilir. 6 Ocak’ta yaşanacak Güneş Tutulması ile kısıtlandığınız alanlara dair farkındalığınız artarken kişisel gelişim konularına ilginiz artabilir. Geçmişten gelen travmaların izleri son bir defa yüzeye çıkarmak sizi zorlayabilir. Sağlık hassasiyetleri yaşanabilir. İş ve üretim konularında yeni başlangıçlar gelişebilir. Deneyimlerinizi doğru değerlendireceğiniz imkanlar gelişebilir. Ruh-beden dengesi önem kazanırken ruhsal bütünlük yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.
Mars’ın Koç burcuna geçişiyle finansal konularda hareket yaşanabilir. Yeni üretim imkanları doğarken harcamalar artabilir. 6 Ocak Güneş Tutulması çalışmak ve üretim içinde olmak zorunluluklarını hissettiriyor. Yeni gruplara katılabilir, iş bulabilir, bir idealin parçası olabilirsiniz. Bir süredir yoğun biçimde duygusaldınız. Kararlı davranışlar sergileme, yaşam amacının farkında olma, kendini keşfetme arzularınızı tatmin edeceğiniz önemli olaylar gelişiyor. Hayal gücüne tutunup müzik, resim gibi alanlarda faaliyet yapmak yazı yazmak ve spor ihtiyacınız artıyor.
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