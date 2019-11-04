Ekim göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve kasım ayına girdik. Yeni hafta burçların büyük çoğunluğu işlerini tamamlamak adına güzel etkilerle karşılaşacak. Öte yandan Merkür retrosu devam ederken yeni başlangıçlar bazı aksilikleri de beraberinde getirebilir. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 4-10 Kasım haftalık burçları için detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları… Yeni haftayla beraber arkadaşlık ve yakın çevreyle olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Sosyalliğinizin artacağı, gülüp eğleneceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Seyahat ve tatil isteğiniz de artacak. Bir yerlere gitmeseniz de planlama yapabilirsiniz. Öte yandan Merkür gerilemesi de bir yandan devam ediyor. Bu süreçte haberinizin olmadığı bir takım duyumlar alabilirsiniz. Mahkeme veya bankayla alakalı işler olabilir. Retro zamanı eksikliklerinizi gidermeye çalışın. Kariyeriniz güzel ilerliyor. Para kazandıracak işlere imza atabilirsiniz. Son olarak ikili ilişkilerde gerginlikler olabilir. Kendinizi frenlemenizde fayda var.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Oldukça güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Boğalar. Yeni haftayla beraber miras, para yardımı gibi konular ön plana çıkıyor. Bunun yanında üzerinizdeki yorgunlukla beraber seyahat etme isteğiniz artacak. Belki yakın yerlere üç-beş günlük bir ziyarette bulunabilirsiniz. Ya da uzaktaki akrabalarınızı görebilirsiniz. Kariyerde ise kaybettiğiniz enerjiyi kazanmaya başlıyorsunuz. Kendinizi daha iyi ifade edecek ve açıkça istediklerinizi eksik gördüğünüz konuları belirteceksiniz. Belki de sektörü tamamen değiştirip çok isteyip hayal olarak kalan farklı bir mesleğe atılabilirsiniz. Bu değişim büyük paralar kazanmanıza sebep olabilir bizden söylemesi ancak yeni fikirleri retro sonrasında hayata geçirmelisiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftayla beraber aklınızdaki fikir ve düşünceleri durduramayacaksınız. Yaratıcılığınız en üst seviyelerde olacak. Aktif ve dolu dolu bir hafta geçireceksiniz. Spor, kurs, ya da farklı hobilere yönelebilirsiniz. Fakat bu planlar uykusuz kalmanıza sebep olabilir. Merkür retrosu devam ederken sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bunun yanında aşk konusunda iletişim trafiğiniz artıyor. Yeni ve beklenmedik insanlarla aranızda kıvılcımlar oluşabilir. İlişkisi olanlar evlilik planları yapabilir. Para konusunda da şans sizden yana olacak. Eğer maddi durumunuzdan memnun değilseniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftayla beraber, alınganlıklarınız, hassaslıklarınızda biraz artış olabilir. Yeni bir işe başlarken zorluk yaşayabilirsiniz veya yeni başlangıçlarda eksiklikler çıkabilir. Biraz daha kendinize yönelecek, hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukları ölçüp tartacaksınız. Sosyal ilişkilere gelirsek, aile ve arkadaşlar arasında gerginlikler artabilir. Daha ölçülü davranmanızda fayda var. İş konusunda ise evraklar ve yazışmalar artacak. Bir anlaşmaya varmadan önce eksikliklerinizi gidermeli, araştırmanızı iyi yapmalısınız. Özel hayatınızda ise kötü ilişkilerden arınıp kendinize yeni bir sayfa açacaksınız.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Yeni haftayla birlikte sosyalliğiniz artıyor. Bulunduğunuz ortamlarda ön planda olacak ve kendinizi gösterebileceksiniz. Eğer sanatla ilgileniyorsanız gözler üzerinizde olacak. Hatta bu süreçte yalnızlar arkadaş ortamında yeni insanlarla tanışıp birlikteliğe adım atmak isteyebilir fakat Merkür gerilemesi devam ediyor ve yeni ilişkiler için uygun bir süreç değil. Bunun yanında ev ve yuva konularında sizden gizlenen bir bilgiyle yüzleşebilirsiniz. Kariyerde ise yeni girişimlere başlamanızı tavsiye etmiyorum fakat eksik işlerin tamamlanması adına verimli bir süreç olacak.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Başak burçlarına… Sevgili Başak burçları yeni haftayla birlikte eğitim ve seyahat konuları gündeminizde olacak. Eğer uzun süredir almak istediğiniz bir eğitim varsa olumlu dönüşler alabilirsiniz. Gitmek istediğiniz fakat rafa kaldırdığınız bir kurs varsa işleriniz hızlanacak. Eğitim için seyahat edebilirsiniz. Kısacası eğitimle ilgili güzel gelişmelere hazır olun. Bunun yanında çalışan Başakların iletişim trafiği artıyor. Mailleşmeler, toplantılar, Merkür gerilemesi de varken yorucu geçebilir. Özel hayatınızda taşınmalar gündeme gelebilir. Maddi konularda para harcama isteğiniz artabilir. Son olarak sallantıda olan ilişkiler netlik kazanıyor. Mutlu birliktelikler de birlikteliklerini bir adım ileriye götürüyor.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları destek göreceğiniz güzel bir haftaya giriyorsunuz. Aile büyüklerinizden, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden yardımlar alabilirsiniz. 31 Ekim’de başlayan Merkür retrosu devam ederken yeni işlere başlamamanızda fayda var. Kazanç sağlamak istiyorsanız var olan, geçmişten gelen işlerinizi tamamlamaya bakmalısınız. Özel hayatınızda ise bir takım tartışmalar yaşanabilir. Partneriniz ya da eşinizin artı ve eksiklerini kırıcı bir biçimde ifade edebilirsiniz. Dilinizin kemiği olmayacak. Yalnız Teraziler retro dönemi aniden bir ilişkiye başlayabilir ancak birlikteliğin çok ciddi olacağını söyleyemeyiz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Merkür retrosu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu nedenle gerilemeyi fazlasıyla hissedeceksiniz. Yeni haftayla birlikte daha kaygılı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kendinizi daha endişeli hissedebilirsiniz. Bunun yanında yanlış anlaşılabilir ve kendinizi ifade ederken zorlu yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumun geçici olduğunu bilmelisiniz. Özel hayatınız hakkında konuşacak olursak var olan birlikteliklerde bir durum değerlendirmesi yapacak, duyduğunuz endişelerle ani kararlar almak isteyeceksiniz fakat sakin olun. Yalnız bir Başaksanız ilişkilerinizle iletişime geçebilirsiniz fakat bu durum sağlıklı değil. Sağlıkta soğuk havalara dikkat

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Yeni haftayla beraber bilinçaltınızdaki korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Daha kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Bu durum endişelerinizin artmasına sebep olabilir. Ancak kabuğunuz yerine dışarı çıkmalı ve sosyalleşmelisiniz. Bunun yanında Merkür gerilemesini takip edecek bir aylık süreçte uzun süredir aradığınız, kaybettiğiniz eşyalarınızı bulabilirsiniz. Geçmişteki ilişkiler, arkadaşlıklar gündeme gelebilir. Kariyerde bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla sürtüşme olabilir veya görevlerde ani değişimler olabilir. Sağlıkta ise kronik rahatsızlıklara dikkat edin.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar… Yeni haftada ilişkiler ön planda oluyor. Bu dönemde yalnız kalma isteğiniz partnerinizi düşündürebilir. Üzerine alınabilir. Eğer kendinizi iyi ifade ederseniz sorunları önleyebilirsiniz. Özellikle bu hafta mevcut ilişkilerde oluşabilecek krizlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınıza verdiğiniz fikirler onların ufkunu açıyor. Bunun yanında 31 Ekim’de başlayan Merkür gerilemesi devam ederken girişimlerinizde bir takım aksaklıklar çıkabilir. Girişimlerinizi ve fikirlerinizi retro sonrasına saklayın.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftayı kariyer konularıyla karşılıyorsunuz. Geçen hafta iş hayatınızla yaşadığınız olumsuz etkiler yerini aksiliklere bırakabilir. Patronlarınızla aranızda fikir anlaşmazlıkları olabilir. Bu nedenle planlarınızı kasım sonuna ertelemelisiniz. Ayrıca yeni bir işe başladıysanız, sözleşmenizi iyi okumalısınız. Çünkü daha sonra pişman olabilirsiniz. Bunun yanında özel hayatınızda çok büyük gelişmeler gözükmüyor. İlişkisi var olan Kovalar, anlayış ve sevgiyi elden bırakmazlarsa retroyu güzel bir şekilde atlatacak. Yalnızlar ise geçmişin büyüsüne kapılmamalı ve olayları daha net görebilmek için Merkür retrosunun bitişini beklemeli… Sağlığınız ise oldukça güzel.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız. Sevgili Balıklar yeni haftayla beraber seyahat ve iş konuları gündeme geliyor. Hayatınızda başarı elde etmek için adımlar atacak ve güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Fakat Merkür retrosu devam ederken uçuk fikirleri ertelemenizde fayda var. Çünkü verim elde edemeyebilirsiniz. Bunun yanında geçmişte yaptığınız seyahat planları varsa yeni haftada güzel bir tatile çıkacaksınız ve bol bol eğleneceksiniz. Tabii bu sırada cüzdanınıza, pasaportunuza dikkat edin. Özel hayatınızda ise sosyalliğiniz artıyor. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Fakat ‘yeni’ ilişki başlamak için uygun bir zaman değil.