Bu hafta önemli olaylar peş peşe gelişiyor. Balıkta Merkür retrosu başlıyor ve Yeni Ay açılıyor. Yeni Ay ile aynı gün burç değiştiren Uranüs Boğada 7 yıl sürecek yolculuğuna başlıyor. Balık’taki yoğunluk sevgi, şefkat ve manevi hazları açığa çıkarırken Boğaya ilerleyen Uranüs bu hazların akışkanlığına olanak sağlamak adına maddi dünyadaki değişimlerine başlıyor. Bu hafta ile birlikte ruh ve madde dengesinin yadsınamaz önemine vurgu giderek artıyor.

4 Mart'ta durağan konuma geçen Merkür, bir gün sonra Balıkta geri harekete başlıyor. Rasyonel ifadelerde sorunlar açığa çıkabilir. İletişim sorunları, akılla açıklanamayan olaylar, düşüncesiz tutumlar gelişebilir. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası gözüküyor. Ayrıntılı düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli işlerde sorunlar gelişebilir. İfadelerimizde hayalperest söylemler artarken, fikirler gerçekçilikten uzaklaşabilir.

6 Mart'ta Balıkta Yeni Ay açılıyor. Balık burcunun amacı evrenle bütünleşmektir. Sevgiyi ve şefkati, ruhun süptil enerjilerini temsil eder. Burcun hedefi kişisel egonun sınırlarını aşmaktır. Bu Yeni Ay’a Neptün eşlik ettiği için kolektif bilinçaltı tetikleniyor. Hayalleri gerçekleştirmek adına girişim arzusu artarken, Merkür retrosunu unutmamak faydalı olur. Burcun gölgesini temsil eden kaos, yönsüzlük, belirsizlik konularına karşı tedbirli olmak gerekir.

6 Mart'ta Uranüs Boğaya geçiyor. Maddesel sistemin geleneksel yapısını sorgulayacağımız bir dönem başlıyor. Uranüs Koç burcunda meraklı, anda yaşayan, esinlenen, hayal kuran vasıflarımızı yüceltirken, farkındalığa büyüme ve gelişme ihtiyacına vurgu yaptı. Şimdi ortaya çıkan bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni dünya düzeni oluşuyor. Pratik kullanımı olan buluşlar gelişiyor. İnsanın maddeye olan tutkusu yerini geleneksel yöntemlerden özgürleşmeye bırakıyor.

7 Mart'ta Güneş Neptün Balıkta tam kavuşumda. Manevi değerleri öne çıkaran olaylar gelişiyor. Rasyonel akılla açıklanamayan inançlara vurgu var. Merkür de Balıkta retro olduğu için sezgisel açılımlarda artış gözlenecektir. Öze dönüp yaratıcı becerilere yoğunlaşmak faydalı olur.