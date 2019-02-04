Venüs Oğlak’ta ilerliyor. Hırslı, dayanıklı, sorumluluk sahibi, kontrollü vasıflarımız öne çıkıyor. Örgütleme ve organizasyon işlerinde artış olası.

Düzen, verimli çalışma, tutumluluk konularına vurgu var. Hafta boyunca aşırı materyalist, çok hırslı ve acımasız tutumlar ilişkilerde hassasiyetlere yol açabilir.

Haftanın önemli olayı salı günü gerçekleşen Kova Yeni Ayı olacak. Pazartesi gece yarısından hemen sonra gerçekleşen Yeni Ay önemli olayları tetikliyor ve Aslan burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının etkilerini açığa çıkarıyor.

Son 6 aydır birikmiş olan duygular açığa çıkarken, başkalarının düşüncelerine aşırı önem veren ve bu sebeple kendini kurban olarak algılayan insani tutumlarımızı sorgulayacağımız olaylar yaşanabilir.

İlişkiler, ev ve ailede önemli olaylar gelişebilir. Özgürlük, vizyon sahibi ilerici tutumlar ve yeni hedefler konusunda girişimler artıyor.

Bakış açımız değişirken, derin farkındalıklar ediniyoruz. Eğitim, öğrenme, teknoloji ve insani çabaları vurgulayan olaylar gelişirken, hafta boyu yenilenme arzumuz artıyor.

Merkür, Balık burcunda ilerliyor. Güçlü sezgi sahibi, empati kurabilen vasıflarımız artıyor. Gezegen bu burçta dikkatsizlik, dağınıklık, aşırı soyut düşünceleri tetikleyeceğinden organizasyon becerileri, iletişim ve ticarette sorunlar olabilir.