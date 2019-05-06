Haftaya Boğa’da açılan Yeni Ay ile başlıyoruz. Ay haftanın ilk günü İkizlerde ilerlerken yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz ilham ve yaratıcılık için imkanlar gelişiyor. Pratik ve hızlı gelişen projelere başlayabiliriz.

Merkür Boğa’da: Yapıcı, sakin ve somut fikirleri öne çıkıyor. İfade yumuşarken, düşünme becerimiz yavaşlayabilir. Sabit fikirlerden kaçınmak faydalı olur.

Mars Jüpiter karşıt görünümde: İkizler’de ilerleyen Mars Jüpiter karşıt görünümde. İkizler’in yöneticisi Merkür Boğa’ya ilerlediği için dogmatik tutumlarda artış olabilir. Risk alıp ilerlemek isterken somut fikirlere odaklanmak ve hayalperest tutumlardan kaçınmak önemli.

Koç’ta ilerleyen Venüs Kuzey Ay Düğümleri ve Satürn ile görünümde: Plüton, Satürn Ve Güney Ay Düğümü Oğlak burcunda kavuşumda ilerliyor. Eskimiş, geçerliliğini yitirmiş sistemler dönüşüyor. Yaşamdaki anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor. Venüs bu kavuşumu tetikleyerek ilişkiler ve finans konularında dönüşüme katalizör oluyor. Kontrol ve güç düşkünü manipülatif güdüler aktif olurken tutkuyla bağlı olduğumuz ancak bizi sınırlayan pek çok konunun farkına varacağız.

Jüpiter Venüs olumlu görünümde. Ateş burcunda üçgen açı gerçekleşiyor. Yenilenme arzularımıza yoğunlaşırsak sonuç alabiliriz. Alternatif projeler, doğa dostu yatırımlar öne çıkıyor.