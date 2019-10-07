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Bu hafta burçları neler bekliyor? 7-13 Ekim haftalık burç yorumları!

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Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç bu hafta nelere dikkat etmeli? Habertürk'ten Bilge Akan 7-13 Ekim haftalık burç yorumlarını kaleme aldı. Bu hafta aşk konusunda daha inatçı ve dediğim dedik olabilirsiniz. Bunun sebebi ise Venüs'ün Akrep burcuna geçişi... 17-13 Ekim haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

haftalık burç yorumları

Yepyeni ve güzel bir haftaya giriyoruz. Yeni haftaya baktığımızda 8 Ekim'de Venüs Akrep burcuna geçecek. Bu nedenle aşk konusunda daha inatçı ve dediğim dedik olabilirsiniz. 13 Ekim Pazar günü ise Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay işlerinizi tamamlamak ve güzel projelere atılmak için güzel destekler verecek sizlere. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? Sorunun cevabı için bizleri izlemeye devam edin.

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları hayatınızla ilgili çok önemli kararlar alacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bunun yanında geçmişten gelen, yarım kalmış işlerinizi de tamamlamak isteyeceksiniz ve yapmanız gerekenleri tamamladıktan sonra büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Yeni haftada özellikle Dolunay zamanı hamilelik veya çocuk haberi alabilirsiniz. Özel hayatınıza gelirsek daha sosyal olacağınız bir süreç olacak. Eğer yalnızsanız size uygun, neşeli insanlarla tanışabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olan Koçlar ise partnerlerine daha yakın olmak, onlara güzel sözler söylemek isteyecekler. Maddi konularda borçlanmalar varsa yapılanmaya gideceksiniz. Hafta sonu ise ufak seyahatlere çıkabilirsiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar… Günlük rutininize daha da alışacağınız güzel ve şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bir süredir yaşadığınız yere adapte olamıyorsanız bu sorun ortadan kalkacak. Bunun yanında pilates veya yogaya başlayarak da bedeninizi ve ruhunuzu hoşnut edeceksiniz. Çalışma hayatınız ise yoğun geçecek. Takım olarak hareket ediyorsanız ve tasarımla uğraşıyorsanız ortaya güzel bir ürün veya proje çıkarabilirsiniz. İlişkilere gelecek olursak yalnızlar tesadüfi karşılaşmalarla bir ilişkiye adım atabilir. Evli ve ilişkisi olanlar, partnerini daha iyi anlayacak. . Merkür Akrep burcunda olması kıskançlıkları artırabilir. Son olarak Koç burcundaki Dolunay’da doğa ile baş başa kalmak için planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Sosyal yaşamınızın oldukça hareketli olduğu, yeni insanlarla tanışacağınız eğlenceli bir haftaya giriyorsunuz. 12 veya 13 Ekim’de düğün veya parti gibi eğleneceğiniz davetler alabilirsiniz. Bunun yanında Dolunay haftası 2-3 günlük seyahatlerde de bulunmaya çalışın. Emin olun ki pişman olmayacaksınız. Çünkü çok eğlenceli geçecek. Hatta yalnız İkizler burçları bu sırada heyecan verici biriyle tanışabilir. Bunun yanında uzun süredir bir endişeniz varsa güzel haberler alacaksınız. Finansal anlamda güzel destekler alabilirsiniz. 8 Ekim'de Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle sağlık konuları ön planda olacak. Ancak sıkıntılı bir durum yok. Diyet ve spora ağırlık vereceksiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hareketli ve önemli gelişmelerin olacağı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeçler. Yeni haftada Dolunay, aile ve yuva konularında etkileyecek sizleri. Taşınmak isteyenler için olumlu gelişmeler olabilir. Eğer yeni taşındıysanız yaşadığınız yeri daha güzel ve konforlu hale getirmek için çalışacaksınız. İlişkilere gelirsek, bekarlar için güzel gelişmeler var. Ancak flörtleşmeler bir anda ciddileşebilir. İşlerin hızlı gitmesi şu an için iyi bir fikir olmayabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Evli ve ilişkisi olanlar ise güzel sürprizlerle karşılaşacak. Kariyerde ise tamamladığınız bir proje size terfi ve yeni bir unvan kazandırabilir. Eğer yeni bir iş için görüşmeler yapıyorsanız tercih edilebilirsiniz. Fakat rekabetli bir ortama hazır olun.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Hayatınızda köklü değişimlerin olacağı bir haftaya giriyorsunuz. Eğer eğitiminiz devam ediyorsa veya çalışan bir Aslansanız, yurt dışına eğitim için gidebilirsiniz. 13 Ekim’deki Dolunay’da sizden zorlu bir proje istenebilir. Organize olursanız işlerinizi adım adım tamamlayacaksınız. İlişkilere gelirsek bir süredir partnerinizle görüşemeseniz de artık birbirinize vakit ayıracaksınız. Eğer ortada problemler varsa çözeceksiniz. Yalnız Aslanların ise gizli hayranları çıkabilir. Gözlerinizi dört açmanızda fayda var. Son olarak aile ilişkilerinde sinirler gerilebilir. Daha sakin ve yapıcı olmanızı tavsiye ederiz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar… Stresli ve yoğun geçen bir haftaya giriyorsunuz. Bir yandan kendinizi toplantıdan toplantıya atacaksınız, diğer yandan da ev ve taşınma işleriyle ilgileneceksiniz. Bu aralar taşınmak için ev bakıyor olabilirsiniz. Ev arayışındaysanız 11-18 Ekim arasında şanslısınız. Kariyerde oldukça iyisiniz. İnsanları etkilemeyi biliyorsunuz. Özel hayatınızda ise temizlik yapacaksınız. Sizi mutsuz eden insanlarla bağlantıyı keseceksiniz. Eğer yeni başlayan bir ilişkiniz varsa mantığınızla hareket edip ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Bunun yanında maddi konularda ev masrafları size zorluyor ancak 20 Kasım itibariyle rahatlayacaksınız. 13 Ekim'deki Dolunay’da ailenizden maddi destek alabilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Yeni haftada odak noktanız aşk ve ilişkiler olacak. Haftanın ilk günlerinde ani sinirlenmeler yaşayarak partnerinizi üzebilirsiniz ancak Dolunay’da sevgi dolu günler yaşayacaksınız. Yalnız olan Teraziler ise kendilerini ilişkiye hazır hissedecekler. Fakat karşınıza çıkan ilk kişiye hemen aldanmayın. Çünkü gerçek yüzünü sizden gizleyebilir. Bu nedenle yeni ilişkiye başlayacaklar dikkatli olsun. Para konuları hakkında konuşacak olursak iyi para kazansanız da büyük masraflarınız çıkabilir. Gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Maddi konularda dalgalanmalar yaşayacaksınız. Ne yapacağınızdan emin olamayabilirsiniz. Şüphe duyduğunuz konularda bu dönem harekete geçmeyin.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Yeni haftada aşk ve ilişkiler gündemde olacak. Özel hayatınızda heyecanlı ve mutlu bir sürece geleceksiniz. Eğer evli ve ilişkisi olan bir Akrep burcuysanız partnerinize sevginiz artacak. Yalnızların hayatına ise bir anda birileri girecek. Kariyerinizde ise farklı ve orijinal fikirlerle girişkenliğinizi yansıtacaksınız. Dolunay’a kadar bir iş üzerine çok fazla enerji harcayacaksınız ve Dolunay zamanı kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Bu dönemde sosyal aktivitelere katılır, düzenli uyur ve çocuklarınızla vakit geçirirseniz enerjinizi kısa sürede toparlayacaksınız. Bunun yanında Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle yeni kıyafetler, makyaj ürünleri ve imza kokunuzu satın alabilirsiniz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Yay burçlarına… Kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Yeni haftada sosyalleşmek yerine biraz daha sakin ve yalnız yaşamayı tercih edeceksiniz. Bunun yanında aşk hayatınız gayet güzel ve olumlu geçiyor. Eğer evliyseniz çocuk planları yapabilirsiniz. Bekarsanız karşınıza bir hatta birden fazla kişi çıkabilir. Kiminle yola devam edeceğinizi iyi ölçüp tartmanızda fayda var. Maddi konularda büyük problemler geride kalıyor. Nakit akışını hızlandırmak adına daha fazla para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Sağlıkta ise üst solunum yollarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Hem kariyerinizde hem de ev yaşantınızda önemli dönüm noktalarından geçiyorsunuz. Kariyerinizde ilerlemek için ciddi fırsatlar doğabilir. Bu nedenle stratejik olmanız oldukça önemli. Bu hafta gerçekleşecek Dolunay'da ev yaşantınızı iyileştirmek için adımlar atacaksınız. Kapsamlı bir temizliğe girişebilir, yeni eşyalar satın alabilir veya evinizi boyatabilirsiniz. Bunun yanında ailenizden biri size ihtiyaç duyabilir. Maddi konular güzel gözüküyor. Hatta uzun süredir satın almak istediğiniz fakat satın alamadığınız pahalı bir ürün alabilirsiniz. Sosyal hayatınızda ise çok güvendiğiniz bir kişi hayal kırıklığına uğratabilir. Aranızdaki sorunu çözmek için biraz çabalaması gerekecek.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftanın gündemini seyahat ve eğitim konuları oluşturuyor. Bu hafta gerçekleşecek Dolunay ile beraber seyahat isteğiniz artacak ve iki-üç günlük bir kaçamak yapacaksınız. Bu ziyaretlerinizde akrabalarınızı veya arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Bu hafta sonu gerçekleşecek Dolunay'a yaklaşırken sözleşme imzalamak durumunda kalabilirsiniz. Ancak yaptığınız anlaşmaları avukatınıza ya da konu hakkında bilgi sahibi birine göstermenizde fayda var. Kariyerde yoğunluk başlıyor. Şu an işlerin biraz durgun geçtiğini düşünebilirsiniz. Ekim sonundaki Yeni Ay'da işlerinizi yoluna koyacaksınız.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız. Yeni haftada maddi konular ve harcamalarınız öne çıkıyor sevgili Balıklar. 3 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında Mars, Terazi’de olacak. Bu nedenle harcamalarınızda belirgin bir artış gözüküyor. İşinize yatırım yaparken veya okul harcamalarınız için giderleriniz artabilir. Ancak masraflar daha büyük fırsatların kapısını açacak. Hafta sonunda gerçekleşen Dolunay’da yapmanız gereken görüşmeleri tamamlayacak ve bir anlaşmaya varacaksınız. Size tavsiyem mali görüşmelerinizi ay sonuna kadar tamamlamaya çalışın. Çünkü 31 Ekim'de Merkür geri harekette olacak. Bunun yanında aşk hayatınız oldukça güzel ilerliyor. Yalnızsanız eskilerden birine şans verebilirsiniz. Evli ve ilişkisi olan Balıklar da partnerleriyle iyi anlaşıyor.

 

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