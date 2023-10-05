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        Haberler Gündem Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte halka arz için onay bekleyen şirketler

        Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?

        Halka arz tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarken halka arzlara olan katılım sayısı arttı. Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz bülteninde yayımlanmaktadır. Peki, "Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" İşte halka arz için onay bekleyen şirketler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:55
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        1

        Ekim ayının ilk haftasına girilirken, Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile halka arz olacak olan şirketler yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Eylül ayı içerisinde farklı sektörlerde birçok şirket halka arz oldu. Bu kapsamda Ekim ayında halka arz olacak olan şirketler SPK'nın onayını bekliyor. Peki, "Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?" İşte detaylar...

        2

        MEKA BETON HALKA ARZ OLUYOR!

        SPK Meka Beton halka arzına onay verdi. Meka Beton Santralleri 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında halka arz edilecek. Bu hafta başka halka arz olacak şirket bulunmuyor.

        3

        HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN FİRMALAR

        TAB Gıda

        Kızılay İçecek

        Altınkılıç

        Tavuk Dünyası

        Rönesans Enerji

        Golda Gıda

        N11

        Penti

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Cem Zeytin A.Ş.

        Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

        4

        Alcas Metal Sanayi A.Ş.

        Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

        Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

        SKYMD

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        EFOR

        Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        AKCEL

        Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

        MHRGY

        Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        TMGSY

        Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        5

        DOFER

        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

        MEGMT

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

        BORLS

        Borlease Otomotiv A.Ş.

        Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

        Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        TVKDN

        Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        OBAMI

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

        KZLYI

        Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        6

        Yeşil Global Enerji A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        KULE

        (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        GOLDA

        Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Başvuru Sürecinde

        Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

        SMMAS

        Smm Tekstil A.Ş.

        HDMCB

        Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

        CAVDC

        Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

        TEZKM

        Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

        KAYMT

        Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

        TCKRC

        Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

        NETCD

        Netcad Yazılım A.Ş.

        7

        MKROY

        Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

        OUTMD

        OutMedya İletişim A.Ş.

        DSTKF

        Destek Finans Faktoring A.Ş.

        IBSSO

        IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

        GLMND

        Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

        8

        SMRFA

        Sümer Faktoring A.Ş.

        OMEGA

        Omega Elektrik Pano A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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