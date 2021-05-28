Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Bu hafta İbo Show konukları kim? 29 Mayıs İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show takipçilerinin merakla beklediği 29 Mayıs konukları belli oldu. İbo Show 29 Mayıs konukları hafta başından beri sosyal medyanın gündeminde. İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programı İbo Show'un bu akşamki bölümüne konuk olacak isimler belli oldu. İbo Show'un 29 Mayıs Cumartesi konukları, İbo Show takipçileri tarafından merak konusu olmuştu. İşte 29 Mayıs Cumartesi İBO Show konukları

Bu hafta İbo Show konukları kim? 29 Mayıs İbo Show'un konukları belli oldu!

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 29 Mayıs konukları

29 MAYIS CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'un bu haftaki konukları Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu: 10.000 Ships
TELEVİZYON'Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu
Reyting sonuçları 27 Mayıs AB ve total sıralama: Hangi yapım reytinglerde kaçıncı?
TELEVİZYONReyting sonuç sıralaması
Lucifer 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix açıkladı mı? Lucifer 6. sezon yayın tarihi
TELEVİZYONLucifer 6. sezon. sezon ne zaman başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 98. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı...
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs fragman geldi mi?
Akrep 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 23. son bölüm...
TELEVİZYONAkrep 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 7. son bölüm
TELEVİZYONCamdaki Kız yeni fragman yayında
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölüm...
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı...
Friends Reunion nasıl izlenir? Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
TELEVİZYONFriends Reunion nasıl izlenir
Bir Zamanlar Çukurova Müjgan diziden neden ayrıldı, öldü mü? Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü?