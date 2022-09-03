Türkiye genelinde gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan bakanlar kurulu toplantısına çevrildi. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin yarın kabine toplantısı var mı sorusunun cevabını bir araya getirdik...