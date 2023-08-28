Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kabine hangi gün, kararlar neler olacak?

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kabine hangi gün, kararlar neler olacak?

Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Son toplantı 21 Ağustos tarihinde düzenlenmişti. Yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı tarihi sorgulanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 21 Ağustos tarihinde düzenlenmişti. 14 günde bir yapılan toplantının 4 Eylül günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur zammı, emekliye ara zam başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların detayları için bekleyiş devam ediyor.

Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak toplantı konuları ile ilgli henüz resmi bir açıklama gelmedi.