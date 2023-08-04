Bu harika besinlerin neredeyse tamamı sudan oluşuyor! İşte gün boyu sulu kalmanıza yardımcı olacak 15 yiyecek!
Vücut sağlığı için suyun önemi yadsınamaz. Özellikle sıcakların aşırı şekilde arttığı yaz günlerinde vücudu sulu tutmak şart. Hedeflerinize ulaşmanın tek yolu sıvı içmek değildir. Hidrasyon hakkında düşündüğünüzde, aklınız muhtemelen hemen içeceklere gider: su, çay, kahve vb. Ancak vücudunuz aslında yediğiniz yiyeceklerden iyi miktarda su alır. Özellikle su açısından zengin, nemlendirici gıdalardan daha da fazlasını almanız mümkün. İşte gün boyu sulu kalmanıza yardımcı olacak 15 yiyecek!
Bir günde ne kadar suya ihtiyacınız olduğuna gelince, bu konuda kişiye göre sayı değişir. Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademiler;
Kadınların her gün toplam 2,7 litre veya yaklaşık 11 bardak toplam su alması gerektiğini,
Erkeklerin ise her gün 3,7 litre veya 16 bardak toplam su alması gerektiğini önermektedir.
Bununla birlikte, "toplam su" yalnızca bardaktan sonra su içmekten gelmek zorunda değildir. Aynı zamanda yiyeceklerden de gelebilir. Miami, Florida'da kayıtlı bir diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Roxana Ehsani, "Bu sayının yaklaşık yüzde 80'i içme suyundan ve kahve, çay, süt ve meyve suyu gibi diğer içeceklerden, yaklaşık yüzde 20'si ise su açısından zengin gıdalardan gelebilir. Bunlar, toplam su ihtiyacınızı da karşılamanıza yardımcı olacak meyve ve sebzeler gibi suyla dolu besinler! Özellikle çiğ meyve ve sebzeler, besinler arasında en yüksek miktarda su içerecektir." diyor.
Ehsani, sıvı alımı gereksinimlerinizi yiyecekler yoluyla karşılamaya yardımcı olmak için her öğünde meyve ve sebze yemeyi teşvik eder. "Tükettiğiniz her öğüne ve atıştırmalıklara meyve ve sebzeleri dahil etmeye çalışın. Meyveler ve sebzeler su ile doldurulur ve sıvı alma gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur." diyor.
Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için her oturduğunuzda veya tabağınızı hazırlarken, tabağınızın en az yarısını meyve ve sebzelerle doldurduğunuzdan emin olun.
HER ÖĞÜNDE NEMLENDİRİCİ GIDALAR NASIL EKLENİR?
Kahvaltı: Ehsani, "Örneğin, kahvaltıda mısır gevreği yemeyi seviyorsanız, mısır gevreğinizin üzerine böğürtlen veya muz dilimleri gibi meyveler eklediğinizden emin olun. Ya da avokadolu tost ve yumurta gibi tuzlu bir kahvaltıyı tercih ettiğinizi varsayalım. Tostunuzun üzerine domates dilimleri, yeşillikler, biberler ve mantarlar ekleyebilir misiniz veya yumurtalarınıza katabilir misiniz?"
Atıştırmalıklar: Ehsani "Gün ortası yorgunluğunu atlatman için bir paket cipse uzanmak yerine, bir avuç meyve ve bir avuç fındık alabilir misin? Ya da yoğurt kabınızın üzerine biraz meyve serpin ya da bebek havuçları humusa ya da fasulye sosuna batırın?"
Akşam yemeği: Ehsani "Akşam yemeği için, büyük bir porsiyon makarna, pilav veya biftekle birlikte tabağınıza bir veya iki parça brokoli koyma alışkanlığınız varsa, tabağınızın en az yarısının sebzelerle dolu olduğundan emin olabilir misiniz? Belki de tabağınıza kolayca atabileceğiniz veya bir torba karışık dondurulmuş sebzeyi mikrodalgaya koyabileceğiniz önceden hazırlanmış bir salata torbasıdır." diyor.
EN YÜKSEKTEN EN DÜŞÜĞE DOĞRU SIRALANAN EN İYİ 15 NEMLENDİRİCİ GIDA
Diyetinize daha fazla nemlendirici yiyecek eklemeye mi çalışıyorsunuz? İşte en çok su sağlayan 15 yiyecek…
Iceberg Marul (% 96 su)
En yüksek su içeriğine sahip gıdayı mı arıyorsunuz? Buzdağı marulu. Beslenme açısından, iceberg marul çoğu zaman salata yeşilliklerinin en zayıf halkası olarak kabul edilir. Medifast, Inc.'de Kurumsal Diyetisyen olan Alexandra Miller, H2O içeriğinin yüzde 96 oranında kaydedildiğini, ancak bunun zengin bir su kaynağı olduğunu söylüyor. Kalorisi de düşüktür (fincan başına sadece 10 kalori) ve A ve C vitaminleri kaynağı olabilir.
Salatalık (% 95 su)
Diyetisyen beslenme uzmanı Ilyse Schapiro, salatalık yaklaşık yüzde 95 su içerir diyor. Ayrıca, felci önlemeye yardımcı olabilecek potasyumla doludurlar. Bunun da ötesinde, beyin sağlığını destekleyen bir anti-enflamatuar madde olan fisetin içerdiğini söylüyor.
Kabak (% 95 su)
Yüzde 95 su içeriği ile kabak, yüksek oranda nemlendirici gıdalar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Kalorisi düşük olduğu için (küçük bir kabakta sadece 20 cal vardır!), Spiralize zoodles formunda makarna için mükemmel bir alternatiftir.
Kereviz (% 95 su)
Kereviz, yüzde 95 su olan nemlendirici bir güç merkezidir. Illinois Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kerevizde bulunan bir flavonoid olan luteolin'in, özellikle pankreasta kanser hücresi büyümesini engelleme potansiyeline sahip olduğunu buldu. Missouri Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma, kerevizde bulunan bir bileşik olan apigenin'in meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyebileceğini buldu.
Turp (% 95 su)
Bu kök sebzenin yüzde 95'i sudur. Body Kindness kitabının yazarı Rebecca Scritchfield, "Turplar serinletici etkileriyle tanınırlar. Bir turpun doğal ısısı veya baharatlı tadı vücutta hareket ederek vücuttaki aşırı ısıyı hafifletmeye yardımcı olur." diyor. Ayrıca, hücreleri koruyan ve dokuları besleyen harika bir C vitamini, fosfor ve çinko, önemli mineraller ve antioksidanlar kaynağı olduklarını da ekliyor.
Domates (% 95 su)
Neredeyse yüzde 95 su içeriğine sahip olan domates, herhangi bir öğüne katmak için mükemmel bir besindir. Miller, "Domatesler aynı zamanda besleyicidir. Kanserle savaşan etkileri, potasyum ve A ve C vitaminleri ile bilinen bir karotenoid olan zengin bir likopen kaynağıdır." diyor.
Patlıcan (% 92 su)
Yaklaşık yüzde 92 oranında su içeriği ile patlıcan, kalorisi düşük ve aynı zamanda iyi bir diyet lifi kaynağı olan nemlendirici bir besindir. Miller, patlıcanların aynı zamanda sağlıklı bir metabolik, bağışıklık ve kardiyovasküler sistemi destekleyen bakır, B vitaminleri, manganez, K vitamini ve potasyum kaynağı olduğunu söylüyor.
Karpuz (% 92 su)
Schapiro, karpuzun yaklaşık yüzde 92'sinin su olduğunu söylüyor. Ayrıca A, B6 ve C vitaminleri gibi besinlerin yanı sıra likopen ve antioksidanlarla doludur. Schapiro, "Suyunuzu tatlandırmak için karpuz kullanın, hatta sağlıklı bir buz patlaması yapmak için püre haline getirin." diyor.
Karnabahar (% 92 su)
Karnabahar, yüzde 92 su içeriği ile çalışır ve bir fincan pişmiş karnabaharda 3,5 gram lif bakımından yüksektir. Aynı zamanda C ve K vitaminleri de yüksektir. Ve şimdiye kadar onun pirinç formunda mükemmel bir garnitür olduğunu biliyorsunuz.
Greyfurt (% 92 su)
Greyfurtlar % 92 oranında su içerir ve bu da onları en fazla su tutan meyvelerden biri yapar. Ayrıca kalorileri düşük ama besin değerleri yüksektir: A ve C vitaminleri bakımından zengindirler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar kaynağıdırlar.
Yıldız meyvesi (% 91 su)
Yıldız meyvesine pek aşina olmayabilirsiniz ancak etkileyici hidrasyon istatistiklerine sahiptir. Vücudunun yüzde 91'den fazlası sudan oluşur. Güneydoğu Asya'ya özgü, yenilebilir kabuğu ve hafif ekşi eti olan sarı bir meyvedir. Yıldız meyvesi, nemlendirmenin yanı sıra iyi bir lif ve C vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda karaciğere faydalı olduğu gösterilen bitki bileşiklerini içerir; araştırmalar bunların karaciğer yağlanması ve hatta karaciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Yıldız meyvesinin tadını çıkarmak için olgun olduğundan emin olun, ardından uçlarını kesin ve çekirdeklerini çıkararak dilimleyin.
Kavun (% 90 su)
Bu kavun, tonlarca hidrasyon için başka bir harika seçenektir. Kavundaki su içeriği yüzde 90 olarak kaydedilir ve iyi bir beta-karoten ve C vitamini kaynağıdır.
Jicama (% 90 su)
Meksika yemeği sevenler, jicama'nın yaklaşık yüzde 90 sudan oluştuğunu ancak aynı zamanda C vitamini, demir ve potasyum açısından da yüksek olduğunu bilmekten mutlu olacaklardır. Jicama ("Meksika su kestanesi" olarak da bilinir) tatmin edici bir çıtırtı verir ve aynı zamanda biraz tatlı olabilir.
Havuç (% 88 su)
Havuçların yüzde 88'i sudur ve lif bakımından yüksektir, bu da onları en iyi hidrasyon yarışmacısı yapar. Bunun da ötesinde, gözleriniz için iyidirler. Schapiro, "Havuç iyi bir görüş için gerçekten önemlidir. Ayrıca nem ve mukoza zarlarını destekleyerek gözlerinizin parlamasına yardımcı olurlar ve gece ile gündüzü ayırt etmeye yardımcı olurlar." diyor.
Şeftali (% 88 su)
Şeftali, yüzde 88 gibi etkileyici bir su içeriğine sahip nemlendirici gıdalardır. Texas A&M'den araştırmacılara göre, çekirdekli meyve (ortada bir çukur olduğu anlamına gelir), diyabet ve kardiyovasküler hastalık dahil olmak üzere obezite ile ilgili hastalıkları önleme potansiyeline sahiptir.