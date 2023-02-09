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Bu hatayı sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kurtarılan kişinin ölümüne yol açabilir!

Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaketin dördüncü gününde mucize haberler almaya devam ediyoruz. Bu süre içerisinde halen enkaz altında olan ve çıkarıldığında hipotermi geçirme riski olan depremzedeler için uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

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  • Bu hatayı sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kurtarılan kişinin ölümüne yol açabilir!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde etkisini göstererek büyük bir felakete neden oldu. Binlerce insan göçük altında kaldı. Depremin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da etkilerini gösteren depremden kurtarılan vatandaşlarımızın mucize haberleri gelmeye devam ederken, uzmanlar hipotermi konusunda uyarılarda bulunuyor.
  • Bu hatayı sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kurtarılan kişinin ölümüne yol açabilir!

    HİPOTERMİ NEDİR?

    Düşük ısılara fazlasıyla maruz kalındığında meydana gelen ve merkezi vücut sıcaklığının 35°C altına düştüğü acil tıbbi duruma hipotermi denir.
  • Bu hatayı sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kurtarılan kişinin ölümüne yol açabilir!

    HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Hipotermi belirtileri şu şekildedir;

    Kan damarlarının ciltte daralmasıyla birlikte soluk alışverişinin hızlanması,

    Konuşma ve koordinasyonla ilgili bazı zorluklar,

    Ekstremitelerde uyuşma,

    Halsizlik, bilinç bulanıklığı,

    Konsantrasyon zorluğu,

    Rahatsızlık veya ağrı hissi,

    Titreme,

    Azalan bilinç,

    Kalp atımı sayısı artması,

    Düşük tansiyon,

    Şiddetli hipotermi durumunda;

    Kişi koma haline geçer,

    Kalp ve solunum durabilir,

    Göz bebekleri ışığa tepki vermez,

    Refleksler yok olur.
  • Bu hatayı sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kurtarılan kişinin ölümüne yol açabilir!

    HİPOTERMİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

    Hipotermi geçiren kişiye ilk yardım şu şekilde yapılmalıdır;

    Kişi mümkün olduğunca hareket ettirilmemelidir çünkü şiddetli hareketlenme kalp durmasına yol açabilir,

    Hasta uyanık tutulmalıdır,

    Sıcak ve kuru bir mekana götürülmelidir,

    Yatay konumda bekletilmelidir,

    Islak elbiseler çıkarılmalı, mümkünse kesilmelidir,

    Eğer kişi yutabiliyorsa, ılık içecek verilmelidir,

    Aniden ısıya maruz kalmamalıdır,

    Sıcak kompres uygulanmamalıdır çünkü kol ve bacaklara uygulanan ovma hareketleri ya da kompresler soğuk kanı kalbe, beyne geri iter.

    Orta ve şiddetli hipotermi hastanede tedavi edilir ve burada doktorlar çekirdek vücut sıcaklığını ısıtmak için özel teknikler uygulanabilir. Şiddetli hipotermi vakalarında kan vücuttan bir hemodiyaliz makinesinin yardımıyla alınıp, ısıtılıp, yeniden vücuda geri verilebilir. Kanın ısıtılmasına yardımcı olmak için damardan ısıtılmış bir tuzlu su çözeltisi de konulabilir. 
  • Bu hatayı sakın yapmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kurtarılan kişinin ölümüne yol açabilir!

    Hipotermi geçiren kişiye nazik hareketler uygulayın. Sarsılmak kalp durmasına yol açabilir. Kişiyi soğuktan uzaklaştırın fakat uzaklaştıramıyorsanız yatay pozisyonda kuru battaniyelerden yardım alın. Yüzünü açık bırakın ama kafasını örtün. Kişinin solunumu durmuşsa veya tehlikeli derecede düşük veya sığ görünüyorsa, eğitim aldıysanız hemen kalp masajına (CPR) başlayın. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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