Bu hediyelerin size alınmasını asla istemeyeceksiniz: Ailelerin hayal kırıklığına uğratan yılbaşı hediyeleri
Bir yıl daha geride kaldı ve şimdi bu yıl elde edilen hediyelere bakma zamanı. Yılbaşında insanlar, sevdiklerini mutlu etmek için hediyeler alırlar ancak bu hediyeler her zaman beklendiği gibi olmaz. İşte sizin için, umarım bana hediye edilmez diyeceğiniz derecede trajikomik hediyeler...
Aileler, yakınlarına nasıl şaka yapacaklarını çok iyi bilirler. Hatta çoğu, bu konuda ustalaşmış ve tamamen yeni bir seviyeye gelmiştir. Örneğin son model akıllı saat, araba gibi hediyeler üzerinden kolaylıkla şaka yaparlar. İşte, yılbaşı beklentileri ve gelen hediyeler..
''Aldığım en acımasız yılbaşı hediyesiydi. Bir an için çok heyecanlanmıştım.''
''Yılbaşında hediye olarak Apple watch istemiştim, bana gelen elma simgeli eski bir saat oldu.''
''Eşim yılbaşı hediyesi olarak kağıttan bisiklet yapmış, çok teşekkürler(!).''
''Oğluma tam da onun istediği gibi Xbox aldım.''
''Annemden yılbaşı için sürpriz atıştırmalık almasını istemiştim, olanlara bakın.''
''Kızım Frozen(dondurulmuş) filmine ait oyuncak istedi, ben de onu kıramadım ve ona dondurulmuş bezelye aldım.''
''Abime yılbaşında yemesi için hamburger alacağımı söyledim.''
''Oğluma bitcoin aldım.''