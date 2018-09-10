

Kırıkkale'de 950 gram doğan ve kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Mehmet Aras bebek, beynine uygulanan "kök hücre" tedavisiyle sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanlığı ve ailenin izniyle gerçekleşen kök hücre tedavisi sırasında kalp ameliyatı da yapılan bebeğin ailesi, 4 aylık tedavinin ardından bebeklerinin hastalıktan kurtulmasının mutluluğunu yaşadı.

Anne Sevim Tetik, "Doğumdan sonra onu bu şekilde görmek bir mucize" dedi. Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Tayma, "Kafa içi kanaması tamamen düzeldi, beyin dokusu tamamen iyileşti. Şu an normal bir çocuğun beyni gibi diyebiliriz" diye konuştu.

4.5 KİLO DOĞDU, VÜCUDUNDAN 3.2 KİLO KİTLE ALINDI

Yine Vatan gazetesinde yer alan habere göre İzmir'de erken doğumla dünyaya gelen 4.5 kilogram ağırlığındaki 11 günlük Süleyman Umut bebeğin vücudundan 3.2 kilogramlık tümör alındı. Kitleyi çıkarınca bebek 1.3 kilogram kaldı.

Minik bebeğin ameliyatı iki saat sürdü ve kuyruk sokumunda olan tümör başarıyla çıkartıldı. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan bebeğin tetkikleri yapıldı. Sağlıklı olan bebek kuvöze alındı. Menemen'de yaşayan anne Hilal ve baba Ömer Soysal büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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