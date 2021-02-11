Bu ilçe 24 saat izleniyor!

İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesi, özellikle çocuklar ve gençlerin okullarında ve parklarda aileleriyle birlikte güven içinde vakit geçirebilmeleri için 71 noktadaki bin 683 kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 2015 yılında hayata geçirdiği "Güvenli Park" projesinin kapsamı her yıl genişletilerek "Güvenli Tuzla" projesine dönüştü. Proje, öncelikle çocuklar ve gençlerin okullarda ve parklarda aileleriyle birlikte güven içinde vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Tuzla Belediyesi'nin "Güvenli Tuzla" projesi kapsamında, hayata geçirdiği kamera sistemiyle, Tuzla'da oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumda, ilgili birimler anında haberdar ediliyor. Kameralarda oluşabilecek arızaların önüne geçmek için düzeli bakımlar yapılırken, arızalanan kameralara ise anında müdahale edilerek çalışır hale getiriliyor.

İLÇE KAMERA SAYISI BİN 683'E YÜKSELDİ

Pandemi süresi içerisinde 7 parkta daha bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekipleri parkları yeni kamera sistemiyle donatılıyor. Böylece, Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 muhtarlık binası, 24 eğitim kurumu, 8 ibadethane, 17 park ve 71 farklı noktadaki toplam 134 lokasyonda, bin 683 kamera ile Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca izleniyor.

Tuzla’nın bin 683 kamera ile 7 gün 24 saat boyunca izlendiğini belirten belediye bilgi işlem personeli Mustafa Bünyamin Örün, "Güvenli Tuzla Projesi kapsamında toplamda 17 muhtarlık binası, 24 eğitim kurumu, 8 ibadethane, 17 park, 71 dış lokasyon olmak üzere toplam 134 noktada bin 683 kamera ile hizmet vermekteyiz. Güvenli Tuzla Projesi kapsamında kameralarımız 7 gün 24 saat boyunca Tuzla Belediyemizin Merkez Binası'nda izlenmektedir. Herhangi bir olağanüstü duruma karşın gerekli birimler ile iletişim halindeyiz. Kameralarda bir arıza olduğu zaman aynı gün içerisinde teknik destek verilerek kamera arızaları giderilmektedir. Biz 2021 yılı içerisinde Güvenli Tuzla Projesi kapsamında yedi adet parkımızda kamera montaj işlemleri başlamıştır" dedi.