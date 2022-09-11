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İstanbul'un bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu...! Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu... -Güncel haberler

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumluyken, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumlu.

11 Eylül 2022 Pazar günü İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisinin yaşanacağı vatandaşlarla paylaşıldı.

11 EYLÜL 2022 PAZAR HANGİ İLÇELERDE ELEKTİRK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 29696707

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe – KARAAĞAÇ mahallesi, sokak bölgelerinde 11/09/2022 09:00:00 – 11/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım çalışması – Kapsamlı TM bakımı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO:29696490

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ – ÜNİVERSİTE mahallesi BAĞLARİÇİ sokak bölgelerinde 11/09/2022 09:00:00 – 11/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 28567928

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M. NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 11/09/2022 09:00:00- 11/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 29791319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk bölgelerinde 11/09/2022 12:00:00- 11/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.