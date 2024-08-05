Şençayır, öncelikle kaynak, forklift ve vinç operatörlüğü alanlarında eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Hatta şu anda da kaynak operatörlüğü için başvurularımız yine başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 101. yılında 100 kadına ulaşmak. Şu ana kadar 36 kadını meslek sahibi yaptık. Önemli olan istihdamda yer almaları. Her fazın bitiminde de fabrikalarla ön görüşmeler yapılıyor. Anketler açılıyor, sanayi bölgelerindeki fabrikaların ve işletmelerin hangi iş kollarında açıkları varsa o kollara öncelik vererek o eğitimleri açıyoruz. Şimdi de zaten kaynak operatörlüğü süreci başladı. Türkiye'de sesimizi duyurmak istiyoruz. Bursa belki lokomotif oldu ama Türkiye'ye yayılmasını ve kadınların güçlerini bu şekilde istihdamda göstermesini istiyoruz. 'Kadın güçlenirse, Türkiye güçlenir' diyoruz. Bizim ana mottomuz bu."