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Zayıflık Kaslarınızın gücü eksik olabilir. Ayrıca kendinizi yorgun veya sersemlemiş hissedebilirsiniz. Doktorunuz vücudunuzda ne kadar B12 bulunduğunu kontrol edebilir ancak tamamı kullanılamayabilir. Bu nedenle, yavaş büyüyebilen veya daha hızlı ortaya çıkabilen semptomlara dikkat etmeniz ve doktorunuzu uyarmanız önemlidir.

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Pürüzsüz dil Doktorunuz buna atrofik glossit diyebilir. Dilinizde papilla adı verilen küçük şişlikler kaybolmaya başlar. Bu onun pürüzsüz ve parlak görünmesini ve hissetmesini sağlar. Enfeksiyonlar, ilaçlar ve diğer durumlar da buna neden olabilir. Ancak yeterli miktarda B12 veya diğer besinlerin olmaması durumunda diliniz de ağrıyabilir.