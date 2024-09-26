Bu işi yapan neredeyse kalmadı: Aylık 100 bin lira kazanıyorlar
Erzincan'da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları aylık en az 100 bin lira kazanç sağlıyor. Ustalar kış aylarında Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor. Kendilerinden sonra gelenlere bu işi bırakmak istediklerini dile getiren Şakir Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını söyledi.
Türkiye'de geçmiş yıllardan bugüne kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok yapıda kullanılan taşlar, işlenerek adeta sanata dönüştürülüyor.
Ancak taşı sanata dönüştüren inşaat sektöründe çalışan ustaların sayıları her geçen gün azalıyor.
Erzincan'da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları randevu ile çalışıyor.
Yazın Erzincan'da çalışan ustalar kış aylarında ise Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor.
Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, "Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.
"Biz bu işin sanatkarıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz." diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi.
Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.
5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar da "Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu" şeklinde konuştu.