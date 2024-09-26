Bu işi yapan neredeyse kalmadı: Aylık 100 bin lira kazanıyorlar

Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, "Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"Biz bu işin sanatkarıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz." diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi.

Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.