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        Haberler Dünya Bu kadar gelişmiş olmasına rağmen Japonya'da metrolar neden aşırı kalabalık oluyor?

        Bu kadar gelişmiş olmasına rağmen Japonya'da metrolar neden aşırı kalabalık?

        Japonya'nın kalabalık metroları sosyal medyada oldukça ünlü. Ancak bu kadar gelişmiş bir ülkenin metro alt yapısının neden bu kadar kötü olduğu da akıllarda soru işareti bırakıyor. İşte Japonya'da metrolar bu yüzden kalabalık

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:44
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        Birçok insanın karşısına Japonya'daki metorların aşırı kalabalık görüntüsü çıkmıştır. Peki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Japonya'da metro alt yapısı neden bu kadar kötü?

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        Bu soruya verilen birçok cevap var. İlk başta cevap olarak metro alt yapısının kötü olduğu düşünülse de Tokyo Metrosu, günümüzde 14 farklı hat ve 280'den fazla istasyonla hizmet veren bir ulaşım yolu. Tokyo'yu baştan aşağı donatan bu alt yapı sistemi toplamda 250 km'den daha uzun. Her dakika farklı bir istasyona bir tren geliyor. Yani Japonya'nın metro alt yapısı oldukça gelişmiş bir durumda.

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        METRO SİSTEMİ ÇOK DÜZENLİ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR

        Japonya'da metroların bu kadar kalabalık olmasının nedeni ise birkaç maddeyle özetlenebilir.

        - Tokyo'da ve Japonya'da metro alt yapısı o kadar temiz ve dakik ki herkes her yere zamanında yetişebilmek için bu dakik sistemi kullanmayı tercih ediyor. Özellikle işe giderken ve eve dönerken.

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        JAPONYA'DA TAKSİ LÜKS DEMEK

        - Bir diğer neden ise Japonya'da taksi kullanımının bir lüks olması. Bu durum pek çok insanın taksi kullanmamasına neden oluyor çünkü oldukça pahalı.

        - Şehir kalabalığından dolayı insanlar bir yerden bir yere gitmek için araba kullanmayı tercih etmiyor çünkü trafik sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar. Bu nedenle metro sıklıkla tercih ediliyor.

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        OTOBÜSLER METROLAR KADAR KULLANIŞLI DEĞİL

        - Ayrıca Tokyo'da metrolar her ne kadar kullanışlı olsa bile otobüsler için aynı şeyi söylemek biraz zor. Otobüs gibi toplu taşıma araçları yaygın olmadığı için metro en çok tercih edilen ulaşım aracı haline gelmiş durumda.

        Kaynak: The Japan Times

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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