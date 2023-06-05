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Kilo almanızın nedeni bunlar olabilir: Bel çevrenizi genişleten 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, sağlıklı bir beslenme düzeninin ilk aşamasıdır. Ancak kahvaltıda ne yediğiniz sonucu büyük ölçüde değiştirebilir. Özellikle kilo verme niyetindeyseniz kahvaltı için seçimleriniz kilo vermenize ya da tam tersi kilo almanıza neden olabilir. Sağlıklı diye tükettiğiniz sinsi kahvaltı ürünleri kalorilerinizin asıl nedeni olabilir.

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  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Sabahları yaptığınız kahvaltı seçimleri sizi başarıya hazırlayabilir veya günün geri kalanında sağlıklı çalışma çabalarınızı boşa çıkarabilir. Örneğin, gerçekten kalori toplayıp istenmeyen kilo alımına katkıda bulunabileceğini öğrendiğinizde şok olacağınız bazı sinsi küçük kahvaltı yiyecekleri vardır. Sabah rutininizin dışında bırakabilmeniz için belinizi mahvedebilecek beş şaşırtıcı kahvaltılık yiyecekleri uzmanlarla sıraladı. İşte bel çevrenizi genişleten 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Kahve içecekleri

    Ah, sabahları bir fincan sıcak kahveyi yudumlamayı nasıl dört gözle bekliyorsunuz? Ancak fincanınıza gerçekten ne girdiğine dikkat edin çünkü gereksiz, sağlıksız malzemeler çok çabuk birikebilir. Örneğin, ister en sevdiğiniz yerel birahaneye ister evinizdeki kahve barına gidin, ağır krema ve yapay tatlandırıcılar kahvenizi bir fincan boş kaloriye dönüştürebilir.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Özel muayenehanede beslenme uzmanı olan Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı RDN'den Ph.D. Tıbbi Uzmanlar Kurulunun bir üyesi olan Lisa Young, "Ağır krema ve/veya suni tatlandırıcılar içeren kahve tüketmek, kilo alımı ve abdominal obezite ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bir ton ilave şeker içeren yüksek kalorili içeceklerin besinleri çok azdır veya hiç yoktur." diyor.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Kahve, doğru içtiğiniz sürece sabahlarınıza faydalı bir katkı olabilir. The Nutrition Twins, Tammy Lakatos Shames ve Lyssie Lakatos, "Kahve kalorisizdir ve antioksidanlarla doludur ve hatta diyabeti, depresyonu önlemeye ve kilo yönetimini desteklemeye yardımcı olabilir." diye açıklıyor. Beslenme İkizleri ise şunları ekliyor, "Çeyrek fincan krema size 200 kalori kazandıracak ve bundan biraz daha fazlasını eklerseniz ve sabahları iki fincan kahve içerseniz, bu her hafta vücudunuza yarım kiloluk ağırlık yüklemeye yetecek kaloridir.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Bunun yerine, hafta boyunca yüzlerce kaloriden tasarruf etmek için şekersiz badem sütü veya yağsız süt tercih edin. Canınız gerçekten tatlı bir şey çekiyorsa, her yudumda sıcak ve tatlı bir tat için tarçın eklemeyi düşünün.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Çörekler

    Çörekler, kruvasanlar ve kekler, yüksek oranda işlenmiş olduklarından ve (kilo alımıyla ilişkilendirilen) rafine karbonhidratlarla dolu olduklarından, size istenmeyen karın yağları verebilecek kahvaltılık hamur işlerinden yalnızca birkaçıdır. Ayrıca Young şöyle açıklıyor: "Hamur işleri çok fazla ilave şeker içerir ve besin değeri çok az olan veya hiç olmayan kalorilidir, bu da bunu son derece sağlıksız bir kahvaltı seçeneği yapar. Bazı kafeler, sağlıklı malzemelerle yapılmış ev yapımı ürünler ve bunun yerine muz gibi meyveler gibi daha sağlıklı seçenekler sunar."
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Yulaf ezmesi

    Yulaf ezmesini bu listede görünce çok şaşırabilirsiniz. Kahvaltıda yulaf ezmesi, lif dolgunuzu almanın mükemmel bir yolu olsa da ve besinlerle doludur (özellikle çelik kesilmiş yulafları tercih ederseniz), birçok kişi, o kasede gerçekte kaç porsiyon olduğunu bilmeden bütün bir kaseyi tüketir. The Nutrition Twins, "Kuru üzüm veya muz gibi meyveler ve biraz kahverengi şeker ekliyorlar. Bu doygun olsa da, sadece birkaç saat içinde sindirilen 500 kaloriden fazla düz karbonhidrat almak kolaydır, bu da sizi aç bırakırken aynı zamanda yağ yakımını durduran ve göbek çevresinde kilo alımına katkıda bulunan bir insülin dalgalanmasına neden olur." diyor.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Başka bir deyişle, porsiyon boyutlarınıza dikkat edin. Beslenme İkizleri, bir veya bir buçuk porsiyon yulaf ezmesi (yaklaşık ¾ fincan) almanızı önerir. Kan şekeri yükselmesini ve insülin dalgalanmasını önlemek için yarım muz ve yumurta veya yoğurt gibi protein ile eşleştirin ve "düz bir karbonhidrat atışından" kısa bir süre sonra ortaya çıkan şeker istekleri ile birlikte tüketin.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Mısır gevreği

    En sevdiğiniz kahvaltılık gevrek, genişleyen bir bel için suçlanabilir. Young'a göre, "Bu tahıllar, ilave şeker ve rafine karbonhidratlarla doludur. Eklenen şeker, iç organ yağ dokusundaki artışla ilişkili olduğundan, bu kesinlikle belinize çevre katabilir." Bu nedenle, bir dahaki sefere markete gittiğinizde, ilave şeker veya yapay tatlandırıcı içermeyen tahıllar arayın.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Omlet

    Bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Tek başına tüketilen yumurtalar, kilo vermek istiyorsanız mükemmel bir kahvaltı seçeneğidir. The Nutrition Twins, "Yiyecek tokluk ölçeğinde üst sıralarda yer alıyorlar, iyi bir tatmin edici protein kaynağı, düşük kalorili ve hatta kolin ve D vitamini gibi pek çok gıdada bulunmayan besinleri içeriyorlar. Sorun, tereyağı ve sıvı yağı karıştırdıklarında ortaya çıkıyor. İnsanlar farkında olmadan tavalarına yağ döktükleri veya tereyağını doldurdukları zaman bilmeden yüzlerce fazla kalori ekliyor. Yumurta yerken bu yağlardan arındırırsanız kilo verirsiniz." diye açıklıyor.
  • Bu kahvaltılıklar bel çevrenizi genişletiyor: Kilo aldıran 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek

    Eğer yumurta yaparken fazla yağdan kurtulmak istiyorsanız bir sprey şişesine biraz yağ dökün ve bunun yerine tavaya püskürtün. Bu şekilde, şişe yağı dağıttığı ancak lezzetten ödün vermediği için aşırıya kaçmadığınızdan emin olursunuz.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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