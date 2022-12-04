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Haberler Yaşam Bu kahve cezvesiz pişiyor
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Fincanda kahve pişirdi ünü il sınırlarını aştı

Bursa'da bir girişimci yurt dışından getirdiği fincanlarla kahve pişirdi lezzetti il sınırlarını aştı.

Bu kahve cezvesiz pişiyor
İHA

Yıldırım ilçesinde 500 yıllık handa kafe işleten Alim Şahin, yurt dışından getirdiği ateşe dayanıklı fincanlarla kahve pişirdi. Cezvesiz pişen kahve lezzetini içine hapsederken ortaya mükemmel bir lezzet çıkıyor.

Fincanda pişen kahve cezvede pişene göre daha lezzetli olması sebebiyle çok fazla rağbet görüyor. Ünü şehir sınırlarını aşan kahveden içmek isteyenler farklı şehirlerden geldiği oluyor. Bir fincan kahve fincanda pişen kahve 25 liradan satılıyor.

Uzun yıllardır kafe işlettiğini ifade eden Alim Şahin, "Yurt dışından getirdiğim ateşe dayanıklı fincanlarla kahve pişiriyorum. Kahve fincanda piştiği için piştikten sonra başka bir yere aktarım yapılmıyor, bu şekilde lezzeti kaçmıyor.

Ayrıca telvesi fincanın üstünde kalıyor. Ortaya farklı bir lezzet çıkıyor. Bu kahveden içen abone olup sürekli içmek istiyor. Çok fazla talep görüyor. Fincanını 25 liradan satmaktayız" dedi.

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