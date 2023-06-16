Alaska'nın güneyinde kalan Whittier kasabası, o kadar küçük bir kasaba ki burada sadece 217 kişi yaşıyor.

Bu ufak kasabaya yalnızca tekne veya tek yönlü, tek şeritli bir tünelle erişilebiliyor. Kasabaya girdikten sonra, çıkmak için şerit değiştirme saati olan 22.30'u beklemeniz gerekiyor.