Haberler Yaşam Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın

Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın Özel bir kedi türü olan Kefir, o kadar büyük ki onu gören herkes şaşkınlık ile karışık bir hayranlık hissediyor. İlk sahiplenildiğinde normal boyutlarda olan Kefir'in sıra dışı büyümesini kimse beklemiyordu. Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:39 facebook

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Kefir, bembeyaz tüyleri ile çok güzel bir kedi ama onu ilk görenler, tüylerinden önce devasa boyutuna şaşırıyor. 12.2 kilogram ağırlığında olan Kefir, büyük bir kedi ırkı olarak bilinen Maine Coon türünden.

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Kefir'in sahibi Yuliya, onu sahiplendiğinde bu kadar büyüyeceğini düşünmedi ama Kefir özel bir türdü. İşi daha da ilginçleştiren nokta; Maine Coon'ların büyümesi 3 veya 4 yaşına gelene kadar durmaz. Yani, Kefir bir süre daha büyümeye devam edecek.