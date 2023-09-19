Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın
Özel bir kedi türü olan Kefir, o kadar büyük ki onu gören herkes şaşkınlık ile karışık bir hayranlık hissediyor. İlk sahiplenildiğinde normal boyutlarda olan Kefir'in sıra dışı büyümesini kimse beklemiyordu.
Kefir, bembeyaz tüyleri ile çok güzel bir kedi ama onu ilk görenler, tüylerinden önce devasa boyutuna şaşırıyor. 12.2 kilogram ağırlığında olan Kefir, büyük bir kedi ırkı olarak bilinen Maine Coon türünden.
Kefir'in sahibi Yuliya, onu sahiplendiğinde bu kadar büyüyeceğini düşünmedi ama Kefir özel bir türdü. İşi daha da ilginçleştiren nokta; Maine Coon'ların büyümesi 3 veya 4 yaşına gelene kadar durmaz. Yani, Kefir bir süre daha büyümeye devam edecek.
Şimdiden bile yeteri kadar ilgi odağı olan Kefir, Yuliya ve kızları tarafından çokça seviliyor. Oldukça akıllı bir kedi olarak tanımlanan Kefir, ailenin bir üyesi gibi görülüyor; herkesle beraber yemeğe oturuyor ve onun için ayrılmış yerde, aile üyeleriyle yemek yiyor.
Sadece bu kadar da değil; Kefir'i diğer kedilerden ayıran tek şey boyutları değil aynı zamanda suyu çok sevmesi. Yüzmek, Kefir'in favori aktivitesi! Tüylerinin kuruması her ne kadar uzun sürse de sıklıkla yüzme antrenmanı yapıyor.
Yuliya, Kefir'in üzerinde uyumayı çok sevdiğini söylüyor ancak artık bunun giderek zorlaşmaya başladığını çünkü Kefir'in her geçen daha da büyüdüğünü belirtiyor.