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        Haberler Yaşam Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın

        Bu kedi devasa boyutuyla görenleri şaşırtıyor! 12 kiloluk Kefir ile tanışın

        Özel bir kedi türü olan Kefir, o kadar büyük ki onu gören herkes şaşkınlık ile karışık bir hayranlık hissediyor. İlk sahiplenildiğinde normal boyutlarda olan Kefir'in sıra dışı büyümesini kimse beklemiyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:39
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        Kefir, bembeyaz tüyleri ile çok güzel bir kedi ama onu ilk görenler, tüylerinden önce devasa boyutuna şaşırıyor. 12.2 kilogram ağırlığında olan Kefir, büyük bir kedi ırkı olarak bilinen Maine Coon türünden.

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        Kefir'in sahibi Yuliya, onu sahiplendiğinde bu kadar büyüyeceğini düşünmedi ama Kefir özel bir türdü. İşi daha da ilginçleştiren nokta; Maine Coon'ların büyümesi 3 veya 4 yaşına gelene kadar durmaz. Yani, Kefir bir süre daha büyümeye devam edecek.

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        Şimdiden bile yeteri kadar ilgi odağı olan Kefir, Yuliya ve kızları tarafından çokça seviliyor. Oldukça akıllı bir kedi olarak tanımlanan Kefir, ailenin bir üyesi gibi görülüyor; herkesle beraber yemeğe oturuyor ve onun için ayrılmış yerde, aile üyeleriyle yemek yiyor.

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        Sadece bu kadar da değil; Kefir'i diğer kedilerden ayıran tek şey boyutları değil aynı zamanda suyu çok sevmesi. Yüzmek, Kefir'in favori aktivitesi! Tüylerinin kuruması her ne kadar uzun sürse de sıklıkla yüzme antrenmanı yapıyor.

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        Yuliya, Kefir'in üzerinde uyumayı çok sevdiğini söylüyor ancak artık bunun giderek zorlaşmaya başladığını çünkü Kefir'in her geçen daha da büyüdüğünü belirtiyor.

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        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraflar: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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