Habertürk TV'de 'Enine Boyuna' programının moderatörü Tel Aviv'deki Habertürk ekibiyle canlı yayın bağlantısı yaparken 'Hakan'a da çok selam, sağolsun, onun da emeğine' deyince Çetiner Çetin, 'Sizler bizleri buradan görüyorsunuz ama bizim kemeramanlarımızın hepsi birer kahraman, isterim ki, Hakan'ı da çağırayım' demesi üzerine, Hökenek 'Ne kadar güzel oldu, Hakan'ı bir görelim, özlemiştik' dedi.

Kameramanın önüne geçen Hakan Öztürk duygularını şöyle anlattı:

"DOĞRUSUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ailem ben buraya geldikten sonra televizyonun başından hiç ayrılmadı. Burası bizim için biraz daha yorucuydu. İki badire atlattık. Birinde neredeyse artık 'ne oluyor?' dedik kendi adımıza. Klişe laftır, mesleğin tabiatında vardır derler. Biz buraya bile bile geliyoruz. Doğrusunu göstermeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken biraz zorluklar yaşıyoruz. Artık alıştık. Ukrayna'da arabamıza mermi, burada füze geldi. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Burada Emre Altun vardı. Emre gitti, Özgür Balaban geldi. Bizden sonra o devam edecek.