Bu kez Üsküdar'da kaydı 0:00 / 0:00

İHA

Beden eğitimi öğretmeni olan ve aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparak gitmişti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Işık, hem sosyal medyada hem de basında yer edinmişti.

BOĞAZ KIYISINDA KAYAK KEYFİ

Fatih Işık, geçtiğimiz günlerde etkili olan Aybar Kar Fırtınasında yeniden kar yağınca Cumartesi günü kar ile kaplı ormanda ata kendisini bağlayarak kayak yaptı. Aynı zamanda at sürerken okçuluk da yaptı.

Işık, daha sonra akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez İstanbul'da Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı. Fatih Işık, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ve çevresinde, İstanbul Boğazı'na kıyı olan Üsküdar Beylerbeyi'nde piste dönen yollarda doyasıya kayak yaparken o anları kamerası ile görüntüledi.