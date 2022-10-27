2. HER ŞEYİ BİLİRİM DİYEN ‘UKALA’ KİŞİLER

İnsan hayatını en çok yoran kişilerden biriside ‘Her şeyi bilirim’ havasında olan ukala tiplerdir. Söylenilen doğruları bile kendi doğrularına göre ifade eden bu kişiler, her konu hakkında muhakkak bir düşünce veya fikir yürütür. Ancak bazen bazı şeyleri bilmemek veya biliyor olsak bile susmak en iyi cevaptır.