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Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

Her insanın hayatında baş etmesi gereken insanlar veya durumlar vardır. Sevdiğimiz insanları bu şekilde kabul ederek yaşamaya çalışırken aslında bizden götürdükleri şeylerde bir o kadar fazla. İşte hayatımızı zorlaştıran kişilik tipleri...

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  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    Her insanın hayatında baş etmesi gereken durumlar vardır. Zaman zaman baş edilmesi gerekenlerden birisi de insanlar olabiliyor. İnsanlar arasında bazı kişilere sabır göstermek ise oldukça zor olabilir. Tabi her şeyden önce bu özelliklerin kendimizde olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. İşte tahammül edilmesi zor ve uzak durulması gereken kişiler....
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    1.TOKSİK KİŞİLER

    Toksik kişilik dediğimiz insan tipi aslında birçok gruba ayrılabiliyor. Bunlar içinde genellikle bir durum karşısında sürekli olarak şikâyet bildiren kişiler toksik grubunda yer alıyor. Devamlı olarak bir olay karşısında olumsuzu arayarak şikâyet etmek, karşı tarafı oldukça yoran ve ruhsal durumunu etkileyen bir döngü aslında.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    Bir diğer toksik kişilerden birisi ise empati yapamayan veya yapmak istemeyen insanlardır. Empati karşılıklı ilişkilerde olmazsa olmaz dinamiklerden birisidir. Ancak karşı taraf anlattığınız bir konu hakkında veya bir olay karşısında yeterli empati göstermezse tek taraflı iletişim kurulmuş olur. Empati dediğimiz şey aslında kişiyi kendi yerine koymak anlamına gelir.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    Son olarak toksik kişilere vereceğimiz bir örnekte dengesizlik. Hayatımızda yer alan insanların zaman zaman ruh halleri değişebilir bu çok normal bir durumdur. Ancak önemli verilen kararlarda yaşanan istikrarsızlıklar özellikle ikili ilişkilerde dinamiklerin sağlam kurulmasını engelleyen bir durumdur.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    2. HER ŞEYİ BİLİRİM DİYEN ‘UKALA’ KİŞİLER

    İnsan hayatını en çok yoran kişilerden biriside ‘Her şeyi bilirim’ havasında olan ukala tiplerdir. Söylenilen doğruları bile kendi doğrularına göre ifade eden bu kişiler, her konu hakkında muhakkak bir düşünce veya fikir yürütür. Ancak bazen bazı şeyleri bilmemek veya biliyor olsak bile susmak en iyi cevaptır.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    3. BASKICI KİŞİLER

    Baskıcı bireyler karşı tarafı vereceği kararlarda ve davranışlarda iki kez düşündürten kişilerdir. İnsanların üzerlerinde uygulanan psikolojik baskıların boyutu zamanla travmaya dönüşebilir ve hayatlarını etkileyebilir.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    4. NEGATİFLİĞE ODAKLANAN KİŞİLER

    Sürekli olarak olumsuzluğa odaklanan insanlar karşı tarafı da bir süre sonra bu döngüye sokabilir. İlerleyen zamanlarda olumlu bir olay karşısında bile olumsuzlukları görerek memnuniyetsizlik ve yetersiz kalma duygusu artabilir.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    5. BENCİL KİŞİLER

    Sadece kendini düşünen kişiler aslında bencil insanlardır. Bir bakıma empati yoksunu olarak görülürler. Devamlı olarak kendi hayatlarında yaşadıkları olayları paylaşır ancak karşı tarafı dinlemez ve empati kurmazlar. Bencil kişiler aynı zamanda fedakârlık konusunda yoksunluk gösterebilir ve karşı tarafın bütün ilgisini üzerlerinde isterler.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    6.TEMBEL KİŞİLER

    Tembelliğin bazı boyutları vardır bazı durumlarda her insan üşengeçlik gösterebilir veya canı bir şey yapmak istemez. Ancak tembelliği kullanarak başkalarına kendi işlerini yaptıran kişiler, zamanla bu durumu ilerletebilir.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    7. HEP KENDİNİ HAKLI GÖRENLER

    Bir olay karşısında sürekli olarak hep kendini haklı görenler ve suçunu kabul etmeyen kişiler, özellikle ikili ilişkilerde oldukça yorucu insanlardır. Yapılan tartışmalarda alttan alan taraf hep karşı taraf olur ve zamanla yaşanan ilişki toksik bir ilişkiye dönüşebilir.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    8.DEDİKODUCULAR

    Birilerinin arkasından konuşan kişiler, yarın bir gün sizin de arkanızdan konuşabilir. İkili konuşmalarda üçüncü şahıs hakkında bir konu konuşulurken saygı duyulması gerekir. Bunu başaramayan insanlar başkalarının özel hayatlarına da saygı duymazlar.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    9.ELEŞTİRİ YAPANLAR

    Eleştiri elbette seviyeli bir düzeyde yapıldığı zaman karşı tarafı geliştiren bir özelliktir. Ancak eleştiri yapılırken bunu kıyaslama yaparak dile getirenler karşı tarafı rencide edebilir. Devamlı olarak eleştiriye ve kıyaslamaya maruz kalanlar bir süre sonra özgüven ile motivasyon eksikliği yaşayabilirler.
  • Bu kişiler çevrenizde varsa uzak durun! Uzak durulması gereken 10 insan tipi!

    10.BAHANECİLER

    Sürekli olarak bahane üreterek hayatlarını erteleyen insanlar çevrenizde bulunuyorsa zamanla sizin de planlarınızı veya yapmak istediklerinizi engelleyerek motivasyonunuzu düşürebilirler. Kendi hedeflerine ulaşmaya cesareti olmayanlar, bir adım ötesine geçmek istemeyenler veya cesaret edemeyenler her zaman bir bahane bulurlar.

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