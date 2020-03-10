Bu konserde herkes şarkı söyleyecek

Bu müzik grubunun yıldızları amatörler...

Bankacılıktan öğretmenliğe, doktorluktan ev hanımlığına her yaştan, her meslekten tamamı amatör müzikseverlerden oluşan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu 30 Mart Pazartesi günü saat 20.15'te Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir konser verecek.

Müziğe gönül vermiş insanların "Herkes Şarkı Söylesin" sloganıyla bir araya geldiği topluluk konserlerinde poptan Türk Sanat Müziği'ne her türden sevilen şarkılarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Down sendromlu çocuklar ve aileleri için ücretsiz koltuk ayrılan konserden elde edilecek gelirle sokak kedilerine mama alınacak.

Ömer Öcal

Yurtiçi ve yurtdışında birçok ünlü isimle çalışan ve topluluğun şefliğini de üstlenen usta müzisyen Ömer Öcal, söylemek istediği müzik türü ne olursa olsun, şarkı söylemek isteyen tüm amatörleri gruba katılmaya davet ediyor.

Konserin biletleri Biletix'te...