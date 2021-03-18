35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı! 0:00 / 0:00

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 200 haneli Dereiçi köy merkezinde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı.

35 BİNA, 60 HANE VE AHIRLAR KÜL OLDU

İHA'da yer alan habere göre çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 35 bina ile 60 civarında hane ile çok sayıda baraka ve ahır yandı.

Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da öldüğü yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

1997 VE 2014 YILLARINDA DA YANDI

Öte yandan Dereiçi köyü geçmişte de 2 kez daha büyük yangına sahne oldu. Aynı köyde 1997 yılında çıkan yangında neredeyse köyün tamamı yanarken, 2014 yılı Ağustos ayında da aynı köye bağlı Terat Mezrasında yangın çıkmış, 11 ev, 28 ahır ve samanlık alevlere teslim olmuştu.

"KÖYÜMÜZ ÜÇÜNCÜ KEZ YANDI"

Köy sakinlerinden Ramazan Polat, köyün daha önce 3 kez yandığını ifade ederek, "Daha önce çıkan iki yangın da bu kadar büyük olmuştu. Köyümüzde evler ahşap ve bitişik. Bu nedenle çıkan yangın hemen büyüyor. Önceki yangından sonra devletimiz afet konutları yaptı. Bu yangından da böyle bir destek bekliyoruz” dedi.