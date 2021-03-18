35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa3. FACİA | Son dakika: Artvin'de bir köy yanıyor! 60 hane kül oldu
ABONE OL

35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü, son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı. Son yangın dün meydana gelirken, bu yangında 35 bina ile 60 hane ile çok sayıda ahır ve baraka kül oldu. Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan ise öldü

3. FACİA | Son dakika: Artvin'de bir köy yanıyor! 60 hane kül oldu
35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!
0:00 / 0:00
İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 200 haneli Dereiçi köy merkezinde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı.

35 BİNA, 60 HANE VE AHIRLAR KÜL OLDU

İHA'da yer alan habere göre çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 35 bina ile 60 civarında hane ile çok sayıda baraka ve ahır yandı.

Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da öldüğü yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

1997 VE 2014 YILLARINDA DA YANDI

Öte yandan Dereiçi köyü geçmişte de 2 kez daha büyük yangına sahne oldu. Aynı köyde 1997 yılında çıkan yangında neredeyse köyün tamamı yanarken, 2014 yılı Ağustos ayında da aynı köye bağlı Terat Mezrasında yangın çıkmış, 11 ev, 28 ahır ve samanlık alevlere teslim olmuştu.

"KÖYÜMÜZ ÜÇÜNCÜ KEZ YANDI"

Köy sakinlerinden Ramazan Polat, köyün daha önce 3 kez yandığını ifade ederek, "Daha önce çıkan iki yangın da bu kadar büyük olmuştu. Köyümüzde evler ahşap ve bitişik. Bu nedenle çıkan yangın hemen büyüyor. Önceki yangından sonra devletimiz afet konutları yaptı. Bu yangından da böyle bir destek bekliyoruz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir? 18 Mart Çanakkale'de neler oldu? İşte Çanakkale Savaşı nedeni
GÜNDEMÇanakkale Zaferinin anlam ve önemi nedir?
İzmir'de iki ilçedeki trafik kazalarında 2'si polis 4 kişi yaralandı
GÜNDEMİzmir'de iki ayrı trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı
Türk Bayrağı resimleri 2021 - En güzel Türk bayrağı fotoğrafları ve bayrak resimleri
GÜNDEMTürk bayrağı resimleri
18 Mart resmi tatil mi? Bugün bankalar, PTT ve noterler açık mı? İşte cevabı
GÜNDEM18 Mart resmi tatil mi?
Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 İlkatama öğretmenlik başvuru ekranı
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir? İşte cevabı
GÜNDEM18 Mart'ta ne oldu?
Son dakika haberler: Dövülerek öldürülmüştü, bıçakladığı kişi de öldü
GÜNDEMDövülerek öldürülmüştü, bıçakladığı kişi de öldü
İzmir'de vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi öldü
GÜNDEMVurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılmıştı, ...
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri YENİ 2021! En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri kısa ve uzun
GÜNDEM18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri
Çanakkale Türküsü sözleri nedir? İşte Çanakkale Türküsü'nün hikayesi hakkında
GÜNDEMÇanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi