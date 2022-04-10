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Haberler Gündem Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
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Bursa'da bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak

Bursa'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor. Sadece Ramazan ayında değil başka günlerde de davul çalınmıyor.

Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
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İHA

Keles ilçesinin Dedeler köyü sâkinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor. Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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