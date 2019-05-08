Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu köyde yıllardan beri Ramazan ayında yoldan geçene ücretsiz iftar veriliyor

İHA

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan ayında karayolundan geçenler için 4 çeşit yemeğin bulunduğu ücretsiz iftar yemeği sunuluyor

Gümüşhane

Günlük yaklaşık 80 kişinin ağırlandığı iftar yemeği uygulaması için özel mutfakta profesyonel aşçı tarafından pişirilen yemekler köyün gençleri tarafından misafirlere servis ediliyor.

İl merkezine 24 kilometre mesafedeki Kırıklı köyünde merhum muhtar Alim Aşkın tarafından karayolu kenarındaki köy kahvesinde iftar saatinde bir kamyon sürücüsünün ekmek-zeytinle iftar yaptığını görmesiyle başlatılan hayırlı gelenek nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor.

İlk başlarda evlerde köylüler tarafından yapılan yemekler şimdi modern mutfakta profesyonel aşçı tarafından günde 4 çeşit olarak yapılıyor.

Ülke genelinde bilinirliği de artan geleneğin duyulmasının ardından başta Gümüşhane’deki başka köyler olmak üzere diğer şehirlerde de benzer uygulamalar başlarken, Kırıklı köyünde günlük 80 kişi iftar yapıyor.

"TANIMADIĞIMIZ İNSANLARLA EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Kırıklı köyü muhtarı Fikret Bulut 2004 yılında bir kamyoncunun ekmek ve zeytinle iftar yapmasını gören dönemin muhtarı merhum Alim Aşkın’In bu geleneği başlattığını belirterek, “Köylümüzle konuşarak alınan bu kararın ardından yemekler ilk zamanlarda evlerde pişiyordu. Zamanla kalabalıklaştığı için şuanda özel mutfağımız, profesyonel aşçımız var. Köylülerimiz tarafından bütçesi karşılanıyor. Bundan sonra da iftarları devam ettirmeyi düşünüyoruz. İlk zamanlarda günde 30-40 kişiye iftar veriliyordu ama şuanda günlük ortalama 80 kişiyi ağırlıyoruz iftar saatinde” dedi.
Yoldan geçenlerin ve uygulamayı bilenlerin durduğunu kaydeden Bulut, “Boş masalar kaldığında köylülerimiz katılıyor. Asıl amaç bir yandan da kaynaşma oluyor. Hiç tanımadığımız insanlarla beraber ekmeğimizi paylaşıyoruz” diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Erzincan’dan Trabzon’a nakliye yapan ve iftar saatinde Kırıklı köyündeki iftar sofrasına konuk olan tır şoförü Erol Gez ise “Daha önce de bir kez iftar yapmıştım burada. Yıllardan beri uygulanan bir çalışma. Çok güzel bir uygulama. Mükemmel bir şey. Hem bizim için hem yolda kalan yolcular için. Ben buradan devam etsem Gümüşhane’de iftara yetişemeyecektim. İftarımı burada gönül rahatlığıyla yapacağım” şeklinde konuştu.

İftar saatine çok yakın bir zaman kala aracıyla bölgeye gelen mermer ustaları ise “Yetişemeyeceğiz Gümüşhane’ye. Böyle bir organizasyon yapmışlar Allah razı olsun. Bizde iftarımızı burada yapıp gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Kırıklı köyündeki iftar sofrasının mutfağında görev yaparak 4 çeşit yemeği hazırlayan 35 yıllık aşçı Emsal Şahin, “Rahmetli Alim Aşkın muhtarım döneminde başlayan bu gelenek devam ettiriliyor. Ben malzemesini istiyorum, köylü getiriyor, ben kendi programıma göre pişiriyorum. Yemekle ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayet olmadı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivas'ta cinayet
GÜNDEMKocasını ve kocasının ablasını öldürdü!
Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 1 gözaltı
GÜNDEMKayseri'de DEAŞ operasyonu!
Sahur vakti 2019! İstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta? 9 Mayıs Diyanet ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir sahur saati 2019
Bakan Soylu: İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim
GÜNDEMSoylu: Böylesini ilk kez gördüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda konuşuyor
GÜNDEM"Kandil'i de Sincar'ı da siz yıkacaksınız"
Son dakika... Gri listedeki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMGri kategoride aranıyorlardı!
Kadir Gecesi ne zaman? 2019 Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadeletler nelerdir?
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
Binali Yıldırım'dan sandık görevlisi açıklaması
GÜNDEMYıldırım: Buna rağmen niye yazılıyor?
SON DAKİKA! YSK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kınama
GÜNDEMYSK: Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz
YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık
GÜNDEMYSK'nın İstanbul kararı için kitapçık

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X