Magazin gündeminde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından yayınladığı cesur gönderilerle adından söz ettiren Türkiye'nin en başarılı modellerinden biri, bu sefer çocukluk fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu bulabildiniz mi?