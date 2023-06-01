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Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

Ülkemizin en başarılı modellerinden biri sosyal medya hesabından çocukluk halini yayınladı. Cesur ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren ünlü modelin çocukluk halini görenler tanımakta güçlük çekti. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

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  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    Magazin gündeminde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından yayınladığı cesur gönderilerle adından söz ettiren Türkiye'nin en başarılı modellerinden biri, bu sefer çocukluk fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu bulabildiniz mi?
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    Fotoğrafı görünce bu kişi Didem Soydan diyenler doğru bildi. Türkiye'nin en başarılı modellerinden biri olan ve yurtdışında da adından söz ettiren Soydan, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı.
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    Didem Soydan'ın çocukluk fotoğrafının altına sevenlerinden; “Küçüklükten çok güzelleşeceğin belliymiş” “Nasıl güzel bir çocukmuşsun”, “Barbie gibiymişsin”, “Saçlar ve gözler hiç değişmemiş” gibi yorumlar geldi.
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan, baba tarafı ise Arnavutluk göçmeni olan Didem Soydan, üniversite dönemlerinden beri modellik yapıyor. Birçok modacı ve fotoğrafçı ile çalışan Soydan, kariyerinde hızla zirveye çıktı.
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    Didem Soydan aynı zamanda Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken olmuştur.
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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