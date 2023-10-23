Haberler Magazin Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! Ülkemizin en başarılı şarkıcılarından biri çocukluk haliyle gündem oldu. Cesur ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcının çocukluk halini görenler tanımakta güçlük çekti. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Habertürk Giriş: 23.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:38 facebook

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Magazin gündeminde sosyal medya hesabından yayınladığı cesur gönderilerle adından söz ettiren Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından biri, bu sefer çocukluk fotoğrafıyla gündem oldu. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu bulabildiniz mi?

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Fotoğrafı görünce bu kişi Hadise diyenler doğru bildi. Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcılarından biri olan ve sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Hadise, doğum gününde paylaşılan çocukluk fotoğrafını kendi hesabından alıntıladı.