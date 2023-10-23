Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

        Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

        Ülkemizin en başarılı şarkıcılarından biri çocukluk haliyle gündem oldu. Cesur ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcının çocukluk halini görenler tanımakta güçlük çekti. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Magazin gündeminde sosyal medya hesabından yayınladığı cesur gönderilerle adından söz ettiren Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından biri, bu sefer çocukluk fotoğrafıyla gündem oldu. Peki, siz bu küçük kızın kim olduğunu bulabildiniz mi?

        2

        Fotoğrafı görünce bu kişi Hadise diyenler doğru bildi. Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcılarından biri olan ve sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Hadise, doğum gününde paylaşılan çocukluk fotoğrafını kendi hesabından alıntıladı.

        3

        Hadise'nin sosyal medya hesabında yayınladığı çocukluk fotoğrafının altına sevenlerinden; “Küçüklükten çok güzelleşeceğin belliymiş” “Nasıl güzel bir çocukmuşsun”, “Bakışları değişmemiş”, “Gözler hiç değişmemiş” gibi yorumlar geldi.

        4

        Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, Belçika'nın Mol yerleşkesinde Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır. Ünlü isim 2005 yılında ilk albümünü yayınlamıştır.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar