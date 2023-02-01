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Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

Son olarak STAR TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara adlı dizide sevilen karaktere hayat veren başarılı oyuncu, yıllar öncesine ait çocukluk fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Peki, siz bu fotoğrafın hangi ünlüye ait olduğunu bulabildiniz mi?

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  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

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  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
  • Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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