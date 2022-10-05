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Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

Yaş ilerledikçe özellikle ellerde görülen cilt lekeleri oluşmaya başlar. Bu birçok kişinin rahatsız olduğu bir sorundur. Cilt lekelerinden kurtulmak ise aslında sanıldığı kadar zor değildir. İşte mucizevi kür!

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  • Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

    Yaş ilerledikçe özellikle ellerde görülen cilt lekeleri oluşmaya başlar. Bu birçok kişinin rahatsız olduğu bir sorundur. Peki, soğan kürü nedir, nasıl yapılır? Soğan kürü faydaları nelerdir? İşte detaylar...
  • Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

    SOĞAN KÜRÜ NEDİR?

    Soğan kürü kilo vermede etkili olmasının yanında; miyom, iyi huylu prostat büyümesi, polikistik over, hamile kalma, kıl dönmesi, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi edici özelliğe sahip bir kürdür. A, B ve C vitamini, silis, fosfor,  iyot,  kükürt gibi maddeler içermesi, antibiyotik görevi sağlaması ve hazmı kolaylaştırması açısından faydalıdır.
  • Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

    SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

    Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir,

    Polikistik over sendromu tedavisinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir,

    Menopozun getirdiği şikayetleri azaltır,

    Vajinal akıntılarda tedavi edici etkileri gözlemlenmiştir,

    Kıl dönmelerinde uygulanır,

    Balgam söktürür,

    Stres giderir,

    Sinüziti önler,

    Kandaki total gliserit oranını düşürür.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

    SOĞAN KÜRÜ NASIL KULLANILIR?

    Soğan küründen fayda görebilmek için en az 6 ay içerisinde bir defa 15 gün süreyle kullanılmalıdır. Bu sürenin aşılmaması tavsiye edilir.

    Kür ılık tüketilmelidir.

    Daima taze olarak hazırlanmalıdır.

     

    Soğanlar taze olmalıdır.
  • Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

    SOĞAN KÜRÜ/SUYU ZARARLARI VAR MI?

    Soğan suyu ya da kürünün faydaları oldukça fazladır fakat kişiye göre ve bilinçsiz kullanım sebebiyle bazı zararları görülebilir.

    Fazla tüketildiği zaman mideye zarar verir ve şişkinlik yapabilir.

    Alerjik bünyelerde döküntüye ve kızarıklığa sebep olabilir.

     

    **İlaç kullanan kişiler mutlaka doktora danışmalıdır çünkü soğan bazı ilaçların etkilerini azaltıp, arttırabilmektedir.**
  • Bu kür ile yaşlılık lekeleriniz yok olacak! Haftada 2 kez uygulamayla cildiniz bebek gibi olsun!

    SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    3 tatlı kaşığı elma sirkesi,

    1 adet kırmızı soğan

    Yapılışı: Soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Su ile elma sirkesini karıştırdıktan sonra soğanları ekleyin. Pamuk yardımıyla kürü cildinize uygulayın. Haftada 2 kez uygulama yapabilirsiniz.

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