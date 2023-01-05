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Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

Meslek dediğimiz zaman aklımıza öğretmen, avukat gibi alanlar geliyor ancak dünyada adını çok sık duymasak da çok ilginç işlere sahip insanlar var. Üstelik bu meslekler bir o kadar da tehlikeli! Tek bir hata, kişinin ölümüyle bile sonuçlanabilir.

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  • Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

    VOLKANOLOG

    14 Ocak 1993'te Stanley Williams, uykuda olduğuna inandığı bir Kolombiya yanardağı olan Galeras'tan örnekler topluyordu. Yanardağ aniden ve şiddetli bir şekilde patlayarak altı bilim insanı ve üç turisti öldürdü.

    Williams, "Kraterdeki arkadaşlarım bin derecede santigratta buharlaştı, küçük parçacıklara bölündü" diye hatırlıyor. "Bir anda, Galeras hiçbir şey yapmamaktan çığlık atmaya, kükremeye, yeri sallamaya ve her yöne taş fırlatmaya geçti."
  • Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

    YILAN SAĞICI

    Melbourne Üniversitesi, Zehir Araştırma Laboratuvarı Başkanı Dr. Bryan Grieg Fry, ilk yılan ısırmasından on dakika sonra yere düştü. Acı yoktu ama zehir, halüsinojenik ilaç gibi bir şeydi. "Tadabildiğim tek şey metaldi" diye hatırlıyor. "Sadece sarının tonlarını görebildim - kırmızıları, mavileri ve yeşilleri görme yeteneğimi kaybettim."

    Isırık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilirdi. Ancak Fry, zehirli yılanlar tarafından 24 kez ısırıldı ve onları sağmaktan asla vazgeçmedi.
  • Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

    KASIRGA AVCISI

    Her uçuş sırasında uçakta yer alan kasırga avcıları, pilotla beraber çalışarak uçağın şiddetli türbülanstan kaçınmasını ve tehlikeli fırtınada güvenle seyahat etmesini sağlar.

    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde çalışan Dr. Jim McFadden, ölümden döndüğü bir anısını anlatıyor; "Geceleri Kuzey Atlantik üzerinde, 900 metre yükseklikte, kasırga kuvvetli rüzgârlarda uçuyorduk. Uçakta dört motor vardı ve üç dakikadan kısa bir süre içinde üçü stop etti.

    15 metrelik denizlere doğru gidiyorduk. Bir kasırganın içindeyseniz, her şey biter. Hepimizin öleceğini düşündüm.”

    Ancak pilotların ve kasırga avcısının sayesinde uçak düşmekten son dakika kurtuldu.
  • Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir

    TEHLİKELİ MADDE DALGICI

    Kanalizasyonda yüzmek, göllerden ölü bedenleri çıkarmak ve nükleer reaktörlere dalmak, tehlikeli madde dalgıçlarının işidir. Koruyucu kıyafetler giyseler de bu her zaman yeterli değildir. Özel Operasyonlar Direktörü Alan Humphrey'e göre, herkes zaman zaman koruyucu elbisede sızdırma yaşıyordu.

    Humphrey, asıl tehlikeli olanın maddeler değil, dalışın kendisi olduğunu söylüyor. Birkaç yıl önce Humphrey'in ekibi, batık bir denizaltının etrafında asılı duran asbest ve kimyasallardan numune alıyorlardı.

    İki yardımcı dalgıç, denizaltının makine dairesine girdi ve bir anda görüşleri sıfıra indi. Neredeyse çıkış yolunu bulamayan dalgıçlar ölümden döndü. Humphrey, "Bu, kapalı alanlara giriş ve çıkış prosedürlerimizi gözden geçirmek için bir uyandırma çağrısıydı" diyor.

    Kaynak: Science Focus

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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