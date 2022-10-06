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Haberler Gündem 3. Sayfa Bu nasıl evlat! Annesini yaralı halde bırakıp kaçtı
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Bu nasıl evlat! Motosikletten düşen annesini yaralı halde bırakıp kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü, arkasından düşerek yaralanan annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde annesini bırakıp, motosikletiyle kaçan şahıs aranıyor

Bu nasıl evlat! Annesini yaralı halde bırakıp kaçtı
Bu nasıl evlat! Yaralı halde bırakıp kaçtı
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DHA

Edirne'de, devrilen motosikletin sürücüsü Oktay K. (45), arkasından düşerek yaralanan annesi Safinaz K.'yi (74) yaralı halde bırakıp, kaçtı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşen ilçesi İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği yönünden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne döner kavşaktan dönüş yapmak isteyen Oktay K. yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi.

POLİSE SÜRÜCÜNÜN OĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kazada oğlunun arkasında oturan Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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