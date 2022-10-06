Bu nasıl evlat! Yaralı halde bırakıp kaçtı

POLİSE SÜRÜCÜNÜN OĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kazada oğlunun arkasında oturan Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi.