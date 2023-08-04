Bu nesnelerden hangisi kek hangisi gerçek?
Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan The Bakeking isimli bir hesap o kadar gerçekçi kekler yapıyor ki görenleri şaşırtıyor. Peki siz hangisi kek hangisi gerçek bir nesne ayırt edebilecek misiniz? İşte, detaylar...
Hangi elma aslında kekten yapılmış? Cevap sonraki sayfada.
Hangisi gerçek hangisi kek? Cevap sonraki sayfada.
Burada iki tane muz aslında bir kek ama hangisi? Cevap sonraki sayfada.
Hangisi gerçek elma? Cevap sonraki sayfada.
Bu lezzetli tabağın bir kısmı aslında kek! Bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.
Bu ayakkabılar gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.
Bu tuvalet kağıdı gerçek mi? Cevap sonraki sayfada.
Çok lezzetli gözüküyor ama gerçek mi bilemeyiz! Cevap sonraki sayfada.
Gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.