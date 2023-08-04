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        Haberler Yaşam Bu nesnelerden hangisi kek hangisi gerçek?

        Bu nesnelerden hangisi kek hangisi gerçek?

        Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan The Bakeking isimli bir hesap o kadar gerçekçi kekler yapıyor ki görenleri şaşırtıyor. Peki siz hangisi kek hangisi gerçek bir nesne ayırt edebilecek misiniz? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 17:42
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        Hangi elma aslında kekten yapılmış? Cevap sonraki sayfada.

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        Hangisi gerçek hangisi kek? Cevap sonraki sayfada.

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        Burada iki tane muz aslında bir kek ama hangisi? Cevap sonraki sayfada.

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        Hangisi gerçek elma? Cevap sonraki sayfada.

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        Bu lezzetli tabağın bir kısmı aslında kek! Bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.

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        Bu ayakkabılar gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.

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        Bu tuvalet kağıdı gerçek mi? Cevap sonraki sayfada.

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        Çok lezzetli gözüküyor ama gerçek mi bilemeyiz! Cevap sonraki sayfada.

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        Gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.

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        Gerçek mi değil mi? Cevap sonraki sayfada.

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