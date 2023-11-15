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        Haberler Yaşam Bu nesnelerden hangisinin gerçek hangisinin pasta olduğunu anlayabilir misiniz?

        Bu nesnelerden hangisinin gerçek hangisinin pasta olduğunu anlayabilir misiniz?

        Bir pastacı olan Marian Sarkisian, o kadar gerçekçi pastalar yapıyor ki bir nesnenin gerçek mi olup olmadığını anlamak için epeyce incelemek gerekiyor. Instagram ve Tiktok'tan paylaşımlar yapan Sarkisian, her şeyi 'pastalaştırıyor'.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:17
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        1

        Bu gerçek bir içecek mi yoksa pasta mı?

        2

        Evet, bu da bir pasta!

        3

        İçlerinden bir tanesi pasta ama hangisi?

        4

        Gözü keskin olanlar buldu bile!

        5

        Bu ayakkabılar gerçek mi değil mi?

        6

        Sadece öndeki ayakkabı bir pasta.

        7

        Lezzetli bir akşam yemeği... ama gerçek mi?

        8

        Hayır! Bu da bir pasta.

        9

        Hangisi gerçek, patates mi avokado mu?

        10

        Avokado diyenler kazandı.

        Kaynak: Marian Sarkisian Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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