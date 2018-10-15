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Bu okulların eğitimi otellerde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, iki bakanlık arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için imzaladığı protokol kapsamında beceri eğitimlerini gerçek turizm işletmelerinde yapacak ilk okullar belirlendi

15.10.2018 - 16:32 | Güncelleme: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, iki bakanlık arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için imzaladığı protokol kapsamında beceri eğitimlerini gerçek turizm işletmelerinde yapacak ilk okullar belli oldu.

AA'nın haberine göre; turizm alanında eğitim gören öğrencilerin, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlamak ve öğretmenlerin alan yeterliliklerini artırmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iki otel arasında iş birliğine gidildi.

Bu çerçevede, ilk olarak Ankara Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aydın Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, beceri eğitimlerini bu otellerde, gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yoğunlaştırılmış olarak alacak.

"HEDEF EN AZ İKİ YABANCI DİL"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından geçen ay, iki bakanlık adına imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü ile öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimini ve staj uygulamalarını gerçek hizmet ve üretim ortamında yapması, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla belirlenen turizm liselerinin eğitimlerinin yeniden yapılandırılması ve okul eğitici ve yöneticilerinin, hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine süreklilik kazandırılması öngörülmüştü.

Protokol kapsamına alınan okullardaki öğrencilerin en az iki yabancı dil öğrenerek mezun olmaları, öğretmenlerin ise mesleki gelişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca bu okullardan mezun öğrencilerin sektörde istihdam edilmesiyle turizm sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında 11 bin 507, yiyecek içecek hizmetleri alanında 53 bin 751 öğrenci olmak üzere toplamda 65 bin 258 öğrenci eğitim görüyor.

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