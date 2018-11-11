Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde öğrencilere eğitim verilirken, okulun elektrik ihtiyacının yüzde 85'i de sağlanıyor.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında desteklenen "Solar Enerji Atölyesinin Kurulup İşletim, Bakım, Onarım Modülünün Hazırlanması Projesi" kapsamında okul bahçesine 2015'te 8 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kuruldu.

Santral sayesinde hem öğrencilere eğitim veriliyor hem de okulun elektrik ihtiyacının yüzde 85'i karşılanıyor.

Okul Müdürü Abdulselam Begiç, 2015 yılında faaliyete geçen santralin hem kalifiye eleman yetiştirilmesine vesile olduğunu hem sektöre yatırım yapacak girişimcilere örnek teşkil ettiğini hem de okulun elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Bingöl'ün güneş enerjisi üretim potansiyelinin Türkiye ortalaması üzerinde olduğunu dile getiren Beğiç, bu konuda yatırım yapmak isteyen iş insanlarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Begiç, Türkiye'nin enerji ihtiyacının dışa bağımlı olmasından bir nebze de olsa kurtarılması için okulda Yenilenebilir Enerji Bölümü açıldığını, bölümden mezun olan öğrencilere hem iş yeri belgesi hem de vatandaşlarının beceri ve yeterliliklerini belgeleyen Europass belgesi verildiğini aktardı.

"Yenilenebilir enerji alanında bizim bütün amacımız bir farkındalık uyandırmaktır" diyen Begiç, şöyle konuştu: "Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir farkındalık uyandırabilmek için hem of grit (şebekeden bağımsız) sistem, hem de on grit (şebeke bağlantılı) sistem kurduk. Kalifiyeli eleman yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz için oluşturduğumuz uygulama alanları var. Uygulama alanında öğrencilerimiz hem teorik hem de işin pratiğini öğreniyorlar. Okulumuzda eğitim amaçlı kurduğumuz santralden okulumuzun enerji ihtiyacını da karşılıyoruz. Gelen faturanın yüzde 85'i güneş panellerinden karşılıyoruz. Sadece yüzde 15'ini fatura olarak ödüyoruz."

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEVRE DOSTUDUR"

Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Fatih Gündoğdu da küçük bir yatırımla vatandaşların kendi elektriklerini üreterek, hem tasarruf yapabileceklerini hem de ürettikleri elektriği satarak para kazanabileceklerini vurguladı.

Güneş enerjisinden elektrik üretme sistemi sektörünün geleceğinin meslekleri arasında yer alacağını ifade eden Gündoğdu, "Yenilenebilir enerji çevre dostudur. Doğal gaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların alternatifi, bedava, çevreci olan bir enerji. Bu yüzden bizde hem piyasaya ara eleman yetiştirmek, aynı zamanda ekonomiye katkı sunmak için bu alanı okulumuzda açtık. Burada öğrencilerimize yenilenebilir enerjinin güneş dalında eğitim veriyoruz. Buradan mezun oldukları zaman güneş enerjisi santrallerinde çalışacaklar veya kendi işlerini kuracaklar." dedi.

Gündoğdu, elektriğin taşınabilirliği açısından çok amaçlı güneş panelleri geliştirdiklerini aktararak, vatandaşların kendi evlerinde şebeke bağlantılı sistem kurabileceklerini ve ihtiyaç fazlası elektriği ilgili kuruma satıp para kazanabileceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre avantajlı konumda olduğunun altını çizen Gündoğdu, "Biz güneş ülkesiyiz. Bizde güneş potansiyeli daha çok olduğu için çok daha verimli bir enerjiyi üretebiliriz." ifadesini kullandı.

Enerjinin olmadığı yerlerde kullanılması için ihtiyaca göre taşınabilir güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren mobil sistem geliştirdiklerini belirten Gündoğdu, şantiyeler, park aydınlatmaları, arıcılar, göçerler ve yaylacılar için ürettiklerin ürünlerin bulunduğunu anlattı.

"GÜNEŞ ENERJİSİ KONUSUNDA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Öğrencilerden Azat Emeç de güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek, bir odanın elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla bir model üzerinde çalışma yaptığını söyledi.

İşi öğrenmek için defalarca sistemi söküp yeniden montaj ettiğini aktaran Emeç, lisans eğitimini de yenilenebilir enerjisi üzerine yapmak istediğini vurguladı.

Emeç, mezun olduktan sonra güneş enerjisi sektöründe çalışmayı düşündüğünü belirterek, "Eğitimimi tamamladıktan sonra bir güneş ülkesi olan ülkeme güneş enerjisi konusunda hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

Veysel Barasi ise aldıkları eğitimle yenilebilir enerji konusunda sistemin inceliklerini öğrendiklerini, mezun olduğunda güneş enerjisiyle çalışan aletler üzerine kendi işini kuracağını kaydetti.

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