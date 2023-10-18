Haberler Dünya Bu peynir dünyanın en tehlikeli peyniri: Satılması bile yasak!

Bu peynir dünyanın en tehlikeli peyniri: Satılması bile yasak! Dünyanın en tehlikeli peyniri olarak bilinen Casu Marzu'nun satışı yasak. Koyun sütünden yapılan bu peyniri satmanın cezası ise 60 bin dolar Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:51 facebook

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DÜNYANIN EN TEHLİKELİ PEYNİRİ SEÇİLDİ Dünyanın en tehlikeli peyniri olarak bilinen "Casu Marzu" koyun sütünden yapılıyor. Hatta peyniri satmanın cezası tam 60 bin dolar. İtaya'nın Sardinya Adası'nda yapılan geleneksel peynir binlerce yıldır tüketiliyor.

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PEYNİR ÇÜRÜYÜYENE KADAR MAYALANDIRILIYOR Ancak binlerce yıldır tüketilmesine rağmen "Casu Marzu" 2009 yılından beri dünyanın en tehlikeli peyniri olarak Guinness Rekolar Kitabı'na girdi. Kokuşmuş peynir anlamına gelen "Casu Marzu" koyun sütünün çürüyüne kadar mayalandırılmasıyla elde ediliyor.