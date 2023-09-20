Bu resimde gördüğünüz ilk şey bilinçaltınızda saklanan korkuyu açığa çıkarıyor
Bilinçaltı, sembol ve olaylarla tetiklenen ilginç bir yapıdır. Bu nedenle psikologlar, görsel testleri sıklıkla kullanır. Bu sayede kişinin bile bilincinde olmadığı gerçekler gün yüzüne çıkar.
Bu resimde ilk gördüğünüz şey nedir; elma mı, kelebek mi, tırtıl mı yoksa bıçak mı? Cevabınızı seçtiyseniz, analizlere geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Hiçbir şekilde bilimsel verilere dayanmaz.
ÖNCE KELEBEĞİ GÖRDÜYSENİZ;
Birinin size ihanet etmesinden korkuyorsunuz. Muhtemelen başkaları tarafından incindiğiniz ve reddedildiğiniz için güvensiz olma eğilimindesiniz. Kelebekler aynı zamanda çocukluğunuzdaki travmatik bir olayı veya iş yerinde reddedilmiş olmayı da sembolize edebilir.
ÖNCE ELMAYI GÖRDÜYSENİZ;
Önce elmayı gördüyseniz, en büyük korkunuzun ölüm olduğu söyleyenbilir. Birçok insan bundan korkar ancak sizin korkunuzu daha çok sevdiğiniz birini kaybetmek üzerine. Başkalarını önemseyen, sevgi dolu bir insansınız ve bu korkunun travmatik bir deneyime dayanması muhtemel. Geçmişte birini kaybetmek bilinçaltınızda kalıcı bir yara bırakmış olabilir.
ÖNCE TIRTILI GÖRDÜYSENİZ;
İlk önce tırtılı gördüyseniz, hayalet görmek gibi bilinçaltınızda paranormal bir aktivite korkusu olabilir. Beyniniz hayalet, cadı ya da herhangi bir doğaüstü varlığa karşı bilinçsiz bir korku geliştirmiş olabilir; her ne kadar mantığınız bunu imkânsız bulsa da aklınızdaki düşünceler sizi rahatsız ediyor olabilir.
ÖNCE BIÇAĞI GÖRDÜYSENİZ;
Eğer önce bıçağı gördüyseniz, en büyük korkunuzun, tedavi edilemez bir hastalığa yakalanmak olduğu söylenebilir. Birçok kişi hastalıklardan ve yaşlılıktan korkar ama sizde daha köklü bir sorun olabilir.
Kaynak: BrightSide