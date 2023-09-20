Bu resimde gördüğünüz ilk şey bilinçaltınızda saklanan korkuyu açığa çıkarıyor

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ÖNCE TIRTILI GÖRDÜYSENİZ;

İlk önce tırtılı gördüyseniz, hayalet görmek gibi bilinçaltınızda paranormal bir aktivite korkusu olabilir. Beyniniz hayalet, cadı ya da herhangi bir doğaüstü varlığa karşı bilinçsiz bir korku geliştirmiş olabilir; her ne kadar mantığınız bunu imkânsız bulsa da aklınızdaki düşünceler sizi rahatsız ediyor olabilir.