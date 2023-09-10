Bu resimde gördüğünüz ilk şey kişiliğinizi ele veriyor!

Bu resimde gördüğünüz ilk şey kişiliğinizi ele veriyor!

Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

Bu resme bakınca ilk ne görüyorsunuz? Koyu saçlı bir kadın mı yoksa geniş ççeneli bir yüz mü? Karar verdiğinize göre cevaplara geçebiliriz

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EĞER GENİŞ ÇENELİ BİR YÜZ GÖRÜYORSANIZ;

İlk gördüğünüz şey geniş çene alanına sahip bir yüzse, bu, ayrıntıları göz ardı edip büyük resme odaklanma eğiliminde olabileceğinizi gösterir. Dışa dönük biri olma olasılığınız daha yüksektir. Sosyalleşmek, sohbet etmek ve takılmak, bunu yorucu bulabilecek içe dönük insanların aksine size enerji verir.

Sorunları tartışarak çözmeyi tercih ediyorsunuz ve kişiliğiniz rahat ve açık olarak tanımlanıyor. İnsanlar sizi genellikle cana yakın ve arkadaş canlısı olarak görüyor.