Bu resimlerde ters giden bir şeyler var! Dikkatinizi toplayın, bu 10 görseldeki hataları görebilecek misiniz?
İşte gözlerinizi zorlayacak bir test! Bu 10 resimde bir şeyler ters gidiyor ve hataları fark etmek hiç de kolay değil. Dikkatinizi toplayın, detaylara odaklanın ve her resimde gizlenen hatayı bulup bulamayacağınızı test edin! Hazırsanız başlayalım, bakalım kaç tanesini fark edebileceksiniz!
1. Fotoğraftaki hatayı bulabilir misiniz?
Cevap: Baskerville Köpeği, Arthur Conan Doyle'a aittir.
2. Bu resimde bir hata var!
Cevap: Aynadaki yansıma doğru değil.
3. Ördeklerle dolu bu havuzda yanlış bir şey var mı?
Cevap: Ördeklerin arasına gizlenmiş bir güvercin var.
4. Güveç malzemeleri doğru mu?
Cevap: Hayır, araya kaynamış bir muz var!
5. Balıkçı için işler yolunda gidiyor ama bir hata var!
Cevap: Balığın yüzgeçleri eksik.
6. Saate bakın, çay zamanı!
Cevap: İki tane 9 var.
7. Çilek hasadı zamanı geldi ama doğru olmayan bir şey var.
Cevap: Çilekler çalıda yetişmez.
8. Yağmurlu bir günde otobüs durağında doğru olmayan bir şey var.
Cevap: Kırmızı elbiseli kadın şemsiyesi olmamasına rağmen hala kuru.
9. Masasında çalışan bu kızın gözden kaçırmaması gereken bir hata var.
Cevap: Bilgisayarın tarihi bir yıl geride!