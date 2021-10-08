İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan dönercinin daimi müşterisi yaban saksağanı. Sevimli saksağan, dönerci dükkânına gelen müşterilerin üzerine konarak, kendisine döner ısmarlatmayı alışkanlık edindi.

5 yıl önce döneci Kadir Güralev'in verdiği su ile başlayan dostluk, ikram edilen dönerle güçlendi.

Mahallenin maskotu olan kuş, herkese kendine döner ısmarlatmaya başladı. Her gün döner yemeye gelen saksağanın hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluştu.

Saksağanla dostluklarının 5 yıl önce başladığını ifade eden Kadir Güralev, "5 yıl önce dükkânımın önüne kondu. Su verdim, içti. Sonra döner ikram ettim, onu da yedi. Her gün gelmeye başladı. Günün belirli saatlerinde gelip dönerini yiyip gidiyor. Gelen müşterilere de ısmarlatıyor. Mahallenin maskotu oldu. Müşteriler Şakir'in gelmesini dört gözle bekliyor. Onu elleriyle besliyorlar. Tam bir döner bağımlısı. Döner yemediği gün yok. Karnı doyduktan sonra uçarak gidiyor" dedi.