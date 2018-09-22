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Anneye protez el
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Bu sefer de bir anneye mekanik el yaptı

Mardin'in Derik ilçesinde, bugüne kadar engelli hayvanlara yaptığı ortez ve protezlerle 'Uluslararası İyilik Ödülü' alan ve 'hayat tamircisi' olarak bilinen Hasan Kızıl, bu kez İstanbul'da iş kazası sonucu sağ elini kaybeden Ebru Akkaş'a (24) 3D yazıcıdan mekanik el yaptı. 'Hayat tamircisi', Akkaş'ın bebeğine sarılmasını ve beşiğini sallamasını sağladı. Akkaş, sevinç gözyaşları döktü

22.09.2018 - 08:40 | Güncelleme: DHA

İstanbul'da yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi Ebru Akkaş, geçirdiği iş kazası sonucu sağ elini kaybetti. Tek eliyle 1 aylık bebeğine sarılıp, beşiğini sallamakta zorlanan Akkaş, engelli hayvanlara yaptığı protezlerle 'Uluslararası İyilik Ödülü' alan ve 'hayat tamircisi' olarak bilinen Hasan Kızıl'ın internetten videolarını izledi. Akkaş, sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, durumu anlattığı Kızıl'dan bebeğine sarılabilmesi için kendisine el yapmasını istedi.

3D YAZICIDAN EL YAPIP, EVİNE GÖTÜRDÜ

Ebru Akkaş'ın talebini yerine getiren Hasan Kızıl, 3D yazıcı üzerinden mekanik el yaparak, İstanbul'daki evine götürüp, 2 çocuk annesine teslim etti. Kızıl'ın paket içinde evine getirdiği mekanik eli görünce duygulanan ve kullanmaya başlayan Akkaş, sevinç gözyaşı döktü. Akkaş, mekanik eliyle bebeğini kucaklayıp, beşiğini salladı.

"HEYECANLA BEKLEDİM"

DHA'nın haberine göre Hasan Kızıl ile nasıl tanıştığını anlatan Ebru Akkaş, "Sağ elimi kaybettim. 1 aylık bebeğim var. Onda çok zorluk çekiyorum, altını değiştirmede ve biberon verirken. Bu şekilde çok zorluklarım var. Bir reklam filmini gördüm, Hasan Kızıl'ın çektiğinden. Ona ulaştım mesaj yoluyla. Bana geri döndü, protez desteği sağlayacağını söyledi. Çok etkilendim, çok mutlu oldum, heyecanla onu beklemeye başladım. Şu an protez elime kavuştum, mutluyum" diye konuştu.

"BİYONİK KOL YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

'Hayat tamircisi' Hasan Kızıl ise 3 yıldır engelli hayvanların engellerini ortadan kaldırmak için protez yaptığını belirterek, "Diğer projem ise küçük çocuklar ve insanlar için 3D yazıcının mekanik olanıdır. Yürüteç ve protez projem çok yoğun. İnsanlar projeme çok mesaj atılıyor. Ebru da bunların arasındaydı. Protezi verdiğim zaman çok mutlu oldu ve şaşırdı. O an hemen bebeğine sarıldı. O an ki duygular böyle tarifsiz. Şu an kolu yüzde 40 veya 50 çalışıyor. Ebru'nun daha iyi bir kola ihtiyacı var. Bebeğine sarılmak için, daha iyi bakması için. Çalışmalarımı geliştirmeyi düşünüyorum. Doku sensör takarak çalışmaları biyonik hale getirmeyi düşünüyorum. İnsanlara olan çalışmalarıma devam edeceğim. İleride daha da geliştireceğim. Biyonik kol yapmayı düşünüyorum" dedi.

'ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLÜ SAHİBİ'

Hasan Kızıl, 13 Mart'ta, Türkiye Diyanet Vakfı'nca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende 'Uluslararası İyilik Ödülü' almıştı. Kızıl'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Hasan Kızıl, engeli bulunan 200 hayvana protez ve yürüteç yaptığı için 'hayat tamircisi' olarak tanınmıştı.

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