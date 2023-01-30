Bu sendrom yüksek ateş yapıyor

Çocuklarda genellikle virütik ya da bakteriyel rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkan yüksek ateşin nedeni bazen de genetik bir hastalık olabiliyor. Pfapa sendromu da bu hastalıklardan biri. Bu sendromun 1950'lerden beri bilinen kalıtsal bir hastalık olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Ailede tekrarlayan ateş sendromlarından biri varsa bu olasılığı akla getirmek kolaylaşır" dedi.

EN SIK BULGU YÜKSEK ATEŞ

Pfapa sendromunun en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğunu belirten Dr. Seçkin "Belirli periyotlarla tekrarlayan döngüsel ateş, farenjit, aft ve lenf bezlerinde şişlikle ortaya çıkıyor. Eğer alide de böyle bir hikaye varsa bu olasılık akla gelmeli" şeklinde konuştu. Sendromun daha çok 1-5 yaş arası çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Eşlik eden bir enfeksiyon olmamasıyla diğer virütik ya da bakteriyel rahatsızlıklardan ayrılır. Ataklar bir ay ya da altı hafta arayla başlıyor giderek daha kısa aralıklarla devam edebiliyor. Bir hataya düşen vakalar da olabiliyor" dedi.

KORTİZON TEDAVİSİNE DİKKAT

Pfapa sendromunda genellikle kortizon tedavisi uygulandığını söyleyen Dr. Seçkin "Hastalık inatçı bir yüksek ateşle seyrediyor. Ateş düşürücüsü verseniz bile etki etmiyor. Ancak bir doz kortizon ile ertesi sabah tamamen normal haline geri dönüyor, ateşi düşüyor ve hiçbir hastalık bulgusu kalmıyor" şeklinde konuştu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Eğer ataklar ayda bir tekrarlıyorsa kortizon tedavisi uygulanabilir. Ancak bir ya da iki hafta gibi sık aralıklarla tekrarlıyorsa kortizonun yan etkileri dolayısıyla romatizma ilaçları ya da antibiyotik tedavisi denenebilir" şeklinde konuştu.