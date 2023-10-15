Bu sezonun moda ikonu siz olun! Doğru parçalarla tüm gözleri üzerinize çekecek kış kombinleri
Kışın gelmesiyle birlikte gardırobumuzdaki yazlık kıyafetlerin yerini kışlıklar aldı. Geçen sezondan kalan kıyafetlerinize renk katarak bu sezon tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Doğru renk uyumu ise işin kilit noktası. İşte bu sezon sizi moda ikonuna dönüştürecek kış kombin önerileri...
Alışveriş yapmak her kadının tutkusu olsa da bütçeyi dengede tutmak için eski kıyafetleri doğru kombinleyerek yepyeni bir tarz yaratmak şu enflasyon dönemlerinde oldukça mantıklı bir seçim olacaktır. Kış sezonunu canlı reklerlerle birleştirerek göz kamaştırmak çok kolay. Renklerin zıt uyumu ile birlikte ayakkabı, çanta ve aksesuarla şıklığınızı zirveye taşıyın. İşte muhteşem bir tarz yaratmanız için ipuçları...
Kahve tonlarıyla mevsime muhteşem uyum sağlamak mümkün.
Siyahtan vazgeçemeyenlere..
Zıt renklerin muhteşem uyumu ile tüm bakışları üzerinizde toplayın!
Kırmızı rengi spor parçalarla birleştirerek kendi tarzınızı yaratın.
Kottan vazgeçemeyenler için...
Eğer şık bir davete gidiyorsanız yaz renkleriyle kışı yaza çevirin.
Kabanınızın rengine uyumlu ayakkabılar tercih edin.
Çanta, ayakkabı ve aksesuar uyumunu unutmayın.
Kırmızı her zaman kombininizin gözalıcı parçası olacak.