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        Bu sokağa girenler kendini yerde buluyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi merkezinde bulunan bir sokaktaki çukur büyük tehlike saçıyor. Vatandaşlar yürüdükleri bu sokakta düşüp yaralanırken bölge halkı bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:39
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        Bu sokağa girenler kendini yerde buluyor
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor.

        Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor. Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması ise bir berberin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Mahalle sakinleri bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getiriyor.

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        Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

        Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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